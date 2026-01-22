Assine
PRÊMIO EM HOLLYWOOD

Oscar corta parte da pré-lista brasileira no anúncio oficial de indicados

Documentários e curta-metragem ficaram fora da lista final, enquanto o país garantiu indicações em categorias principais

22/01/2026 12:01

Um grupo de garotas asiáticas, vestindo roupas de diferentes cores, está reunida praticando esporte
Curta 'Amarela' estava entre os 15 curtas pré-selecionados para o Oscar, mas ficou fora da premiação oficial crédito: MyMama Enterteinment/Divulgação

Apesar de aparecerem na lista de pré-indicados ao Oscar, algumas produções brasileiras ficaram de fora da premiação. A lista de indicados foi anunciada nesta quinta-feira (22), em uma live da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas no YouTube.

Entre os documentários pré-selecionados em dezembro, "Yanuni", coprodução brasileira, e "Apocalipse nos Trópicos", de Petra Costa, que já concorreu no passado, acabaram sem uma das cinco vagas da categoria. "Amarela" também ficou sem espaço na disputa de melhor curta-metragem.

Oscar: entenda o que é a chamada 'shortlist'

'O agente secreto' recebe quatro indicações ao Oscar

Outro brasileiro que tinha chances de aparecer na lista era Affonso Gonçalves, responsável pela montagem de "Hamnet", um dos longas mais indicados nesta quinta-feira.

A festa brasileira, porém, segue firme com as quatro indicações para "O Agente Secreto", feito histórico para o país. O longa de Kleber Mendonça Filho concorre a melhor filme, melhor filme internacional, direção de elenco e ator, com Wagner Moura.

Na categoria de fotografia, o brasileiro Adolpho Veloso também confirmou as apostas e foi indicado pelo trabalho em "Sonhos de Trem".

O Oscar acontece no dia 15 de março, às 20h, no Dolby Theatre, em Los Angeles. No Brasil, a cerimônia será transmitida pelos canais Globo e TNT ou nos streaming da HBO Max e Globoplay.

