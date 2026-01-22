Álbuns de música que fazem 20 anos em 2026: relembre clássicos contemporâneos

O ano de 2026 teve início e retomou uma onda de nostalgia para os amantes da música. Diversos álbuns que definiram o som da metade dos anos 2000 celebrarão duas décadas de lançamento, resgatando a trilha sonora que marcou uma geração.

Lançados em 2006, esses discos dominaram as paradas de sucesso e influenciaram o cenário musical global. De gigantes do rock a vozes inesquecíveis do soul e da MPB, a lista que completa duas décadas neste ano segue relevante até hoje.

Discos que celebram 20 anos em 2026

“Back to black” – Amy Winehouse

Provavelmente um dos trabalhos mais influentes do século, “Back to Black” transformou Amy Winehouse em uma lenda. O álbum mescla soul, jazz e R&B com uma honestidade brutal nas letras, resultando em sucessos atemporais como “Rehab” e a faixa-título. O disco venceu o Grammy de melhor álbum e seu impacto cultural inspira artistas até hoje.

“Stadium Arcadium” – Red Hot Chili Peppers

Lançado em maio, “Stadium Arcadium” reúne 28 faixas, incluindo hits globais como “Dani California” e “Snow (Hey Oh)”. O trabalho equilibra funk rock energético com baladas mais melódicas e introspectivas, demonstrando versatilidade. O projeto foi aclamado pela crítica e pelo público, garantindo ao Red Hot Chili Peppers um lugar definitivo entre os gigantes do rock.

“Whatever people say I am, that’s Wwat I’m not” – Arctic Monkeys

Estreia do Arctic Monkey, o disco se tornou o álbum de estreia mais vendido na história do Reino Unido em sua primeira semana, impulsionado pela internet, algo novo na época. Com músicas como “I bet you look good on the dancefloor”, o álbum foi reconhecido quase de forma imediata. O trabalho estabeleceu a banda como uma das vozes mais importantes do rock moderno.

“Infinito Particular” – Marisa Monte

No cenário brasileiro, Marisa Monte apresentou um de seus projetos mais delicados e autorais. Lançado de forma simultânea com “Universo ao meu redor”, o álbum “Infinito particular” é uma coleção de canções poéticas que exploram o amor e a introspecção. Faixas como “Vilarejo” e “Pra ser sincero” destacam seu talento como compositora e intérprete, com uma sonoridade sofisticada.

"Carioca" – Chico Buarque

Lançado em maio, o disco foi a primeira produção totalmente autoral de Buarque, e o primeiro de músicas inéditas desde o clássico “As cidades”, de 1998. O nome do álbum é uma homenagem ao apelido recebido pelo cantor na década de 50, quando foi morar em São Paulo, e conta com 12 faixas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata