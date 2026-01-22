Imprensa internacional celebra indicações de ‘O Agente Secreto’ ao Oscar

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

As quatro indicações de “O Agente Secreto” ao Oscar 2026, anunciadas nesta quinta-feira (22/1) tiveram ampla repercussão na imprensa internacional, que tratou o filme brasileiro como um dos principais acontecimentos da temporada. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator, pela atuação de Wagner Moura, e foi apontado por veículos estrangeiros como símbolo da força e da renovação do cinema brasileiro no cenário global.

A Variety publicou uma análise extensa dedicada a Wagner Moura, colocando o ator no centro da narrativa brasileira no Oscar. “Wagner Moura assumiu o posto de representante do Brasil no Oscar. O ator de 49 anos fez história ao se tornar o primeiro brasileiro a ser indicado a Melhor Ator por sua atuação magistral como um professor que se esconde em meio à turbulência política da ditadura militar brasileira em ‘O Agente Secreto’, de Kleber Mendonça Filho”, escreveu a revista.

A publicação destacou ainda a dimensão histórica da indicação, lembrando que Moura é apenas o sexto latino a disputar o prêmio de Melhor Ator e ressaltando a força de sua trajetória recente. “Em ‘O Agente Secreto’, Moura interpreta Armando, um funcionário público envolvido em uma teia de conspiração e vigilância estatal, e entrega uma das performances mais marcantes de sua carreira”, destacou. A Variety também sublinhou o desempenho do filme em Cannes e no circuito da crítica, classificando a campanha como uma das mais consistentes da temporada.

O The Hollywood Reporter tratou a presença de “O Agente Secreto” no Oscar como parte de uma virada histórica para o Brasil. “É uma reviravolta surpreendente no Oscar, visto que, até ‘Ainda Estou Aqui’, o Brasil havia ficado de fora da categoria de melhor filme internacional por décadas, desde ‘Central do Brasil’ (1998)”, afirmou o site. Para a publicação, o novo longa de Kleber Mendonça Filho surge como forte candidato a repetir o feito de 2025.

Ao comparar os dois filmes brasileiros recentes, o veículo destacou suas diferenças estéticas. “‘O Agente Secreto’ compartilha um contexto geral com ‘Ainda Estou Aqui’, ambientado no Brasil dos anos 70, durante o auge da ditadura militar. Mas, crucialmente, é um filme muito diferente — ficcional, abrangente e irreverentemente surreal, enquanto ‘Ainda Estou Aqui’ foi baseado em fatos reais e ricamente naturalista”, diferenciou.

“O reconhecimento global de ambos os filmes demonstra a força do cinema dinâmico e diversificado que emerge do Brasil, que só recentemente saiu de outro período de repressão artística”, concluiu o jornal.

No Reino Unido, o The Guardian destacou principalmente o feito inédito de Wagner Moura. “Enquanto isso, Wagner Moura, estrela de ‘O Agente Secreto’, tornou-se o primeiro brasileiro a concorrer ao Oscar de Melhor Ator; o filme também concorre nas categorias de Melhor Elenco, Melhor Filme Internacional e Melhor Filme”, escreveu a publicação, colocando o longa entre os protagonistas da edição de 2026.

Já o espanhol El País fez um paralelo direto com a presença brasileira no Oscar no ano anterior. “Wagner Moura (‘O Agente Secreto’) segue os passos de sua compatriota Fernanda Torres, que ganhou o Globo de Ouro em 2025 por ‘Ainda Estou Aqui’”, afirmou o jornal, ao situar o ator dentro de uma sequência recente de reconhecimento internacional de artistas brasileiros.

A recém-criada categoria de Melhor Elenco também chamou a atenção da crítica especializada. O site Gold Derby analisou a indicação de “O Agente Secreto” como um dos casos mais reveladores do novo prêmio. “Finalmente, o Oscar está celebrando o trabalho essencial dos diretores de elenco, e ‘O Agente Secreto’, com quatro indicações, demonstra como a Academia está avaliando especificamente esse trabalho”, destacou.

Ao explicar a escolha do filme brasileiro, o site foi direto. “Em poucas palavras: Dona Sebastiana”, explicou. Segundo o Gold Derby, a personagem interpretada por Tânia Maria sintetiza a força do conjunto. “(Gabriel) Domingues e o diretor Kleber Mendonça Filho preencheram o thriller político com uma coleção de rostos e personalidades que deram ao conjunto uma textura singular”, pontuou.

As indicaões recebidas pelo filme também foram destaque no Latin Times, que classificou o desempenho brasileiro como histórico. “O cinema brasileiro fez história no Oscar 2026, liderado pelo sucesso estrondoso de ‘O Agente Secreto’, que emergiu como um dos títulos internacionais mais celebrados da temporada”, escreveu o site. Para a publicação, a presença do filme em Melhor Filme e Melhor Elenco representou “uma conquista rara e significativa para um filme sul-americano que aborda a brutalidade da ditadura militar brasileira”.

O Latin Times também destacou a ascensão de Wagner Moura em Hollywood e a ampliação da presença brasileira nos bastidores da premiação, com a indicação de Adolpho Veloso a Melhor Direção de Fotografia por “Sonhos de Trem”, apontando o momento como um dos mais relevantes da história recente do audiovisual brasileiro.

