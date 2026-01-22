'O Agente Secreto' não foi único: conheça outros filmes de Tânia Maria
Conheça a trajetória da artesã que virou atriz aos 72 e hoje é destaque do cinema brasileiro
compartilheSIGA
O nome de Tânia Maria tem ganhado destaque no cinema nacional e internacional, mas sua trajetória é diferente do convencional. Aos 79 anos, a artesã de Parelhas (RN) vive o auge de uma carreira de atriz que começou por acaso, em 2018.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Após sua atuação aclamada em “O agente secreto”, muitos querem conhecer seu trabalho. Com uma filmografia ainda curta, Tânia Maria prova que nunca é tarde para se reinventar. Confira onde encontrar suas obras e quais os próximos passos da artista que conquistou a crítica mundial.
Leia Mais
-
Artesã de 78 anos que atuou em 'O Agente Secreto' é cotada para o Oscar
-
'O agente secreto' supera 'Manas' e representa o Brasil na briga pelo Oscar
-
Wagner Moura celebra escolha de ‘O agente secreto’ na disputa do Oscar
Filmografia completa e onde assistir
“O agente secreto” (2025): no longa de Kleber Mendonça Filho, ela interpreta Dona Sebastiana, um papel que lhe rendeu prêmios como o de Melhor Atriz no Círculo de Críticos de Santiago e elogios do The New York Times. A produção tem gerado forte campanha para uma indicação ao Oscar.
Onde assistir: o filme está nos cinemas brasileiros desde novembro de 2025.
“Seu Cavalcanti” (2024): neste documentário com elementos de ficção dirigido por Leonardo Lacca, Tânia Maria também marca presença. A obra explora memórias e histórias de um senhor com 90 e tantos anos de idade.
Onde assistir: o filme ainda aguarda lançamento em plataformas de streaming ou circuito comercial.
“Bacurau” (2019): a estreia de Tânia Maria nas telas foi como figurante no aclamado filme de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Foi sua primeira experiência em um set de filmagem, que abriu as portas para os papéis seguintes.
Onde assistir: Globoplay. Disponível também para aluguel no YouTube Filmes e Apple TV+.
Projetos futuros
A carreira da atriz segue em ascensão. Ela está confirmada no elenco de “Yellow cake”, novo filme de Tiago Melo, e na série “Delegado”, prevista para 2026. Ambos os projetos estão em fase de produção ou pós-produção e ainda não têm previsão de lançamento.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata