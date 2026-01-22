'O Agente Secreto' não foi único: conheça outros filmes de Tânia Maria

O nome de Tânia Maria tem ganhado destaque no cinema nacional e internacional, mas sua trajetória é diferente do convencional. Aos 79 anos, a artesã de Parelhas (RN) vive o auge de uma carreira de atriz que começou por acaso, em 2018.

Após sua atuação aclamada em “O agente secreto”, muitos querem conhecer seu trabalho. Com uma filmografia ainda curta, Tânia Maria prova que nunca é tarde para se reinventar. Confira onde encontrar suas obras e quais os próximos passos da artista que conquistou a crítica mundial.

Leia Mais

Filmografia completa e onde assistir

“O agente secreto” (2025): no longa de Kleber Mendonça Filho, ela interpreta Dona Sebastiana, um papel que lhe rendeu prêmios como o de Melhor Atriz no Círculo de Críticos de Santiago e elogios do The New York Times. A produção tem gerado forte campanha para uma indicação ao Oscar.

Onde assistir: o filme está nos cinemas brasileiros desde novembro de 2025.

“Seu Cavalcanti” (2024): neste documentário com elementos de ficção dirigido por Leonardo Lacca, Tânia Maria também marca presença. A obra explora memórias e histórias de um senhor com 90 e tantos anos de idade.

Onde assistir: o filme ainda aguarda lançamento em plataformas de streaming ou circuito comercial.

“Bacurau” (2019): a estreia de Tânia Maria nas telas foi como figurante no aclamado filme de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Foi sua primeira experiência em um set de filmagem, que abriu as portas para os papéis seguintes.

Onde assistir: Globoplay. Disponível também para aluguel no YouTube Filmes e Apple TV+.

Projetos futuros

A carreira da atriz segue em ascensão. Ela está confirmada no elenco de “Yellow cake”, novo filme de Tiago Melo, e na série “Delegado”, prevista para 2026. Ambos os projetos estão em fase de produção ou pós-produção e ainda não têm previsão de lançamento.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata