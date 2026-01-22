Assine
overlay
Início Cultura
CARREIRA EM ASCENSÃO

'O Agente Secreto' não foi único: conheça outros filmes de Tânia Maria

Conheça a trajetória da artesã que virou atriz aos 72 e hoje é destaque do cinema brasileiro

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
22/01/2026 13:25 - atualizado em 22/01/2026 14:15

compartilhe

SIGA
x
'O Agente Secreto' não foi único: conheça outros filmes de Tânia Maria
Aos 79 anos, Tânia Maria, a artesã de Parelhas (RN) que virou atriz, vive o auge da carreira no cinema nacional e internacional crédito: Reprodução/Instagram/@taniamariaatriz

O nome de Tânia Maria tem ganhado destaque no cinema nacional e internacional, mas sua trajetória é diferente do convencional. Aos 79 anos, a artesã de Parelhas (RN) vive o auge de uma carreira de atriz que começou por acaso, em 2018.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Após sua atuação aclamada em “O agente secreto”, muitos querem conhecer seu trabalho. Com uma filmografia ainda curta, Tânia Maria prova que nunca é tarde para se reinventar. Confira onde encontrar suas obras e quais os próximos passos da artista que conquistou a crítica mundial.

Leia Mais

Filmografia completa e onde assistir

“O agente secreto” (2025): no longa de Kleber Mendonça Filho, ela interpreta Dona Sebastiana, um papel que lhe rendeu prêmios como o de Melhor Atriz no Círculo de Críticos de Santiago e elogios do The New York Times. A produção tem gerado forte campanha para uma indicação ao Oscar.

Onde assistir: o filme está nos cinemas brasileiros desde novembro de 2025.

“Seu Cavalcanti” (2024): neste documentário com elementos de ficção dirigido por Leonardo Lacca, Tânia Maria também marca presença. A obra explora memórias e histórias de um senhor com 90 e tantos anos de idade.

Onde assistir: o filme ainda aguarda lançamento em plataformas de streaming ou circuito comercial.

“Bacurau” (2019): a estreia de Tânia Maria nas telas foi como figurante no aclamado filme de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Foi sua primeira experiência em um set de filmagem, que abriu as portas para os papéis seguintes.

Onde assistir: Globoplay. Disponível também para aluguel no YouTube Filmes e Apple TV+.

Projetos futuros

A carreira da atriz segue em ascensão. Ela está confirmada no elenco de “Yellow cake”, novo filme de Tiago Melo, e na série “Delegado”, prevista para 2026. Ambos os projetos estão em fase de produção ou pós-produção e ainda não têm previsão de lançamento.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

cinema o-agente-secreto tania-maria

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay