'Nosso baiano predileto', diz Fernanda Torres sobre Wagner Moura
Atriz de 'Ainda estou aqui' comentou sobre colega, também indicado ao Oscar, antes de desfile da Chanel, em Paris, onde esteve com Nicole Kidman e Tilda Swinton
compartilheSIGA
A atriz Fernanda Torres esteve no desfile de alta-costura da Chanel, nesta terça-feira (27/1), para a Semana de Alta-Costura de Paris, que começou nesta segunda (26/1), e teceu elogios a Wagner Moura e para as conquistas do cinema brasileiro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Em entrevista concedida ao jornalista de moda Bruno Astuto, afirmou estar torcendo para Moura no Oscar. "Nosso baiano predileto, quem mais? Tão legal, dois anos seguidos o Brasil arrebentando, muito lindo. É incrível, estou torcendo muito."
A estrela de 'Ainda estou aqui' esteve ao lado das atrizes Nicole Kidman, Tilda Swinton e Bruna Marquezine. Margaret Qualley, Dua Lipa e A$AP Rocky também estiveram presentes no desfile para a Paris Fashion Week.
O desfile marca a estreia da primeira coleção de alta-costura assinada pelo designer Matthieu Blazy para a Chanel, após passagem pela Bottega Veneta.
"É sempre uma maravilha estar aqui e com o Matthieu (Blazy), porque ele foi super importante comigo no início todo, a Bottega foi incrível e ele era o estilista e quando ele veio para a Chanel eu falei: 'to muito feliz de ver ele aqui.' Estou super feliz de estar de volta e a equipe da Chanel foi maravilhosa comigo."
Ver essa foto no Instagram
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia