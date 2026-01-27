Bafta 2026: Brasil tem 4 indicações na premiação, mas Wagner Moura fica fora

O cinema brasileiro alcançou um marco histórico na temporada de premiações de 2026. O país obteve quatro indicações ao Bafta, o prêmio da Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão, frequentemente chamado de 'Oscar britânico'.

O anúncio, realizado em Londres, celebra um momento de grande reconhecimento para a indústria audiovisual do país e reconhece o impacto cultural dos filmes brasileiros.

Os indicados brasileiros ao Bafta 2026

'O agente secreto' - indicações

O longa de Kleber Mendonça Filho, estrelado por Wagner Moura, lidera a presença brasileira com indicações de melhor filme em língua não inglesa e melhor roteiro original.

O filme, que também concorre em quatro categorias no Oscar 2026, consolida a carreira internacional do diretor. Apesar do sucesso, Wagner Moura não foi nomeado na categoria de Melhor Ator no Bafta, embora concorra na mesma categoria no Oscar.

'Apocalipse nos trópicos' - Melhor Documentário

A cineasta Petra Costa concorre na categoria de Melhor Documentário. Seu novo filme, “Apocalipse nos trópicos”, continua a exploração de temas políticos e sociais do Brasil, destacando o aumento de figuras evangélicas na política brasileira, o que mais uma vez chamou a atenção da crítica internacional.

Adolpho Veloso - Melhor Fotografia

Completando a lista, o diretor de fotografia Adolpho Veloso foi indicado por seu trabalho em “Sonhos de trem”, uma produção original da Netflix. A nomeação na categoria de Melhor Fotografia reconhece a técnica do profissional.

O reconhecimento do Bafta não apenas celebra os trabalhos indicados, mas também projeta o cinema brasileiro para um público ainda maior. A cerimônia de premiação está marcada para 22 de fevereiro de 2026, em Londres, onde os vencedores serão finalmente revelados.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata