'O agente secreto' cresce nas bilheterias após indicações ao Oscar

O filme "O Agente Secreto" registrou novo crescimento de público após o anúncio das indicações ao Oscar 2026. Segundo a Comscore, o longa alcançou a marca de 1,7 milhão de espectadores nos cinemas brasileiros, resultado impulsionado pela premiação.

O desempenho ocorre após um período de alta iniciada com a vitória do Globo de Ouro. A confirmação da presença na principal disputa do cinema internacional ampliou a visibilidade de produção e reforçou sua trajetória nas bilheterias nacionais.





No cenário geral do mercado, o longa brasileiro aparece ao lado de grandes produções estrangeiras. No ranking geral de público, "Zootopia 2" mantém a liderança, com pouco mais de 6 milhões de espectadores, seguida por "Avatar: Fogo e Cinzas", que soma 5,2 milhões de ingressos vendidos. Na terceira posição aparece "A Empregada", com 2,6 milhões de espectadores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"O Agente Secreto" foi indicado ao Oscar nas categorias de melhor filme, melhor filme internacional, melhor ator, pelo trabalho de Wagner Moura, e melhor direção de elenco, uma categoria inédita. A cerimônia está prevista para 15 de março, em um evento que reunirá produções de diferentes países e gêneros.