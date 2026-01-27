Assine
'O agente secreto' cresce nas bilheterias após indicações ao Oscar

Longa registra avanço de público e passa a figurar ao lado de grandes produções estrangeiras no ranking de maiores bilheterias do país

27/01/2026 13:38

Onde assistir 'O Agente Secreto'? Confira tudo sobre o filme premiado
Cena de O Agente Secreto, filme brasileiro que alcançou 1,7 milhão de espectadores após as indicações ao Oscar 2026 crédito: Divulgação

O filme "O Agente Secreto" registrou novo crescimento de público após o anúncio das indicações ao Oscar 2026. Segundo a Comscore, o longa alcançou a marca de 1,7 milhão de espectadores nos cinemas brasileiros, resultado impulsionado pela premiação.

O desempenho ocorre após um período de alta iniciada com a vitória do Globo de Ouro. A confirmação da presença na principal disputa do cinema internacional ampliou a visibilidade de produção e reforçou sua trajetória nas bilheterias nacionais.

 

No cenário geral do mercado, o longa brasileiro aparece ao lado de grandes produções estrangeiras. No ranking geral de público, "Zootopia 2" mantém a liderança, com pouco mais de 6 milhões de espectadores, seguida por "Avatar: Fogo e Cinzas", que soma 5,2 milhões de ingressos vendidos. Na terceira posição aparece "A Empregada", com 2,6 milhões de espectadores.

"O Agente Secreto" foi indicado ao Oscar nas categorias de melhor filme, melhor filme internacional, melhor ator, pelo trabalho de Wagner Moura, e melhor direção de elenco, uma categoria inédita. A cerimônia está prevista para 15 de março, em um evento que reunirá produções de diferentes países e gêneros.

