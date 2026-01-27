Fãs de Harry Styles criticam e acusam Ticketmaster de favorecer cambistas

A pré-venda de ingressos para os shows de Harry Styles em São Paulo, parte da turnê "Together, Together", transformou-se em um cenário de caos e frustração para milhares de fãs. O evento, realizado nos dias 26 e 27 de janeiro, foi marcado por denúncias de que a Ticketmaster, empresa responsável pela venda, teria favorecido a ação de cambistas.

A revolta tomou conta das redes sociais, com as hashtags #TicketmasterUmaFraude e #FãsMerecemRespeito alcançando os tópicos mais comentados do X (antigo Twitter). A principal queixa é a velocidade com que os ingressos se esgotaram, tanto online quanto nas bilheterias físicas, levantando suspeitas sobre a lisura do processo.

Entenda as denúncias contra a Ticketmaster

Relatos de fãs que estavam no início da fila no Shopping SP Market, ponto de venda oficial, indicam que setores como o PIT, mais próximo ao palco, já apareciam como esgotados assim que a bilheteria abriu ao meio-dia. A situação gerou incredulidade e protestos no local.

Vídeos que circulam na internet mostram supostos cambistas deixando as cabines de venda com grandes quantidades de ingressos físicos. Ao mesmo tempo, fãs que aguardavam há horas eram informados sobre a indisponibilidade ou limitados a comprar bilhetes digitais, que incluem taxas adicionais.

As denúncias sugerem a criação de uma escassez artificial. A suspeita é de que um número reduzido de ingressos foi de fato disponibilizado ao público, enquanto a maior parte teria sido direcionada para a revenda ilegal por valores muito acima dos oficiais.

Medidas legais já foram tomadas

A repercussão do caso levou os deputados federais Erika Hilton e Guilherme Cortez a acionarem o Procon-SP, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e o Ministério Público. O objetivo é que a Ticketmaster e a produtora Live Nation sejam investigadas por possíveis irregularidades.

A denúncia formal aponta indícios de "conluio" e falta de transparência no processo de venda, mencionando que a empresa já é alvo de processos semelhantes nos Estados Unidos.

Em nota oficial enviada à reportagem do Estado de Minas, a Ticketmaster negou qualquer irregularidade e afirmou não apoiar a prática de cambistas ou realizar vendas antecipadas para esses grupos. A empresa afirmou ainda que os ingressos vendidos por intermediários podem ser cancelados.



Leia a nota da Ticketmaster na íntegra



A Ticketmaster não apoia o cambismo, não vende ingressos antecipadamente a cambistas e não possui parcerias com operadores de revenda que os privilegiem em detrimento dos fãs. Qualquer sugestão em contrário é incorreta. Em conformidade com os nossos Termos e Condições, os ingressos identificados como sendo oferecidos em plataformas de revenda ilegais ou não autorizadas poderão ser cancelados e disponibilizados novamente para venda aos fãs.

As vendas de ingressos realizadas ontem para a turnê Together, Together de Harry Styles em São Paulo fizeram parte de uma fase de pré-venda limitada, com o inventário de ingressos alocado pelo promotor, pelo artista e por sua equipe entre as pré-vendas e a venda geral. Na bilheteria física, uma parcela do inventário de ingressos em diferentes níveis de preço é reservada para vendas presenciais, e os ingressos são vendidos por ordem de chegada aos que estão fisicamente presentes, dentro dos limites de compra estabelecidos.

Para dar suporte aos fãs no local, 20 guichês de atendimento operaram simultaneamente, permitindo que múltiplas compras fossem processadas ao mesmo tempo. Para setores de alta demanda, como o PIT (Pista Premium), a disponibilidade era particularmente limitada e esgotou-se rapidamente sob estas condições, o que pode ter levado à percepção de que os ingressos estavam indisponíveis para alguns fãs, apesar de terem chegado cedo.

A bilheteria reabre hoje ao meio-dia, e os fãs já estão formando fila. Nossas equipes estão no local prestando suporte e garantindo que o processo continue a transcorrer de forma fluida.

Compreendemos a frustração dos fãs e levamos suas preocupações a sério. Nosso foco permanece em apoiar os artistas e ajudar os fãs reais a acessarem ingressos da forma mais justa e transparente possível.

Como se preparar para a venda geral

Para quem ainda busca uma chance de ir ao show, a venda para o público geral começa nesta quarta-feira, 28 de janeiro. A disputa promete ser acirrada, então é importante se programar:

A venda online começa às 11h, no site da Ticketmaster. Já na bilheteria oficial, no Shopping SP Market, o início será ao meio-dia. Os shows de Harry Styles estão marcados para os dias 17 e 18 de julho de 2026, no Estádio do MorumBIS, em São Paulo.

