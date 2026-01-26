Banda A Day to Remember cancela show em Belo Horizonte

O show da banda americana A Day to Remember em BH foi cancelado. A apresentação ocorreria na terça-feira à noite (27/1), no BeFly Hall. Nesta segunda-feira (26/1), o espetáculo e a venda de ingressos “sumiram” do site Eventim, responsável pela venda de entradas, que não publicou informações sobre o evento.

No entanto, o site Wiplash, especializado em rock, e o Instagram da Rolling Stone informaram que o cancelamento se deve às tempestades de neve nos EUA, que impediriam o grupo de chegar a tempo em BH.



Eventim teria enviado e-mail a quem comprou ingresso com informações sobre o cancelamento. A página da empresa, nesta segunda (26/1) à noite, disponibiliza ingressos para apresentações em Curitiba, na quinta-feira (29/1), e Porto Alegre, em 3 de fevereiro.

A banda abriria sua temporada brasileira em BH.