Assine
overlay
Início Cultura
ROCK

Banda A Day to Remember cancela show em Belo Horizonte

Grupo norte-americano se apresentaria nesta terça-feira (27/1) à noite, no BeFly Hall

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
26/01/2026 21:25 - atualizado em 26/01/2026 21:27

compartilhe

SIGA
x
Músicos da banda A Day to Remember tocam no palco
Banda A Day to Remember abriria a turnê brasileira em Belo Horizonte, nesta terça-feira (27/1) crédito: Instagram/reprodução

O show da banda americana A Day to Remember em BH foi cancelado. A apresentação ocorreria na terça-feira à noite (27/1), no BeFly Hall. Nesta segunda-feira (26/1), o espetáculo e a venda de ingressos “sumiram” do site Eventim, responsável pela venda de entradas, que não publicou informações sobre o evento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No entanto, o site Wiplash, especializado em rock, e o Instagram da Rolling Stone informaram que o cancelamento se deve às tempestades de neve nos EUA, que impediriam o grupo de chegar a tempo em BH. 

Leia Mais


Eventim teria enviado e-mail a quem comprou ingresso com informações sobre o cancelamento. A página da empresa, nesta segunda (26/1) à noite, disponibiliza ingressos para apresentações em Curitiba, na quinta-feira (29/1), e Porto Alegre, em 3 de fevereiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A banda abriria sua temporada brasileira em BH.

Tópicos relacionados:

banda

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay