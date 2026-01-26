Família pede corrente de oração por Adélia Prado, que está internada no CTI

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

A escritora mineira Adélia Prado sofreu uma queda em sua residência no dia 19 deste mês e teve fraturas graves que exigiram intervenções cirúrgicas. Ela está internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital São Judas Tadeu, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, sua cidade natal.

Segundo informações confirmadas pela equipe do hospital, Adélia sofreu fratura no fêmur e lesões no cotovelo e no punho. A autora passou por duas cirurgias e permanece internada em observação no CTI.

Em nota publicada nesta segunda-feira (26/1) no perfil oficial da escritora no Instagram, a família informou que Adélia está sendo acompanhada "com muito carinho por uma junta de médicos, especialistas e enfermeiros". O comunicado também pede que os seguidores "se juntem à família nas orações para que ela saia vitoriosa dos próximos desafios".

Apesar do sucesso das cirurgias, o estado de saúde da poetisa pede cuidados. De acordo com o hospital, a paciente apresenta complicações renais, o que exige monitoramento contínuo por uma equipe multiprofissional. Ainda não há previsão de alta.

A publicação recebeu diversas mensagens de apoio de artistas e admiradores. A atriz Karine Teles escreveu: "Mandando amor e energia de cura". Maitê Proença comentou: "Adélia, nossa santa profana adorada. Todo meu afeto, preces e meus melhores pensamentos por seu restabelecimento". Já o cantor Zeca Baleiro declarou: "Poetas caem, mas se erguem. Saúde, Adélia! Você é muito amada".