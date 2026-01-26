Assine
ESCRITORA MINEIRA

Família pede corrente de oração por Adélia Prado, que está internada no CTI

Autora sofreu fraturas após queda em casa e segue internada em observação em hospital de Divinópolis

26/01/2026 14:35 - atualizado em 26/01/2026 14:36

A escritora Adélia Prado
Adélia Prado está internada no CTI do Hospital São Judas Tadeu, em Divinópolis, após sofrer uma queda em casa crédito: Alexandre Guzanshe - 28/6/2017/EM/D.A 

A escritora mineira Adélia Prado sofreu uma queda em sua residência no dia 19 deste mês e teve fraturas graves que exigiram intervenções cirúrgicas. Ela está internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital São Judas Tadeu, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, sua cidade natal.

Segundo informações confirmadas pela equipe do hospital, Adélia sofreu fratura no fêmur e lesões no cotovelo e no punho. A autora passou por duas cirurgias e permanece internada em observação no CTI.

Em nota publicada nesta segunda-feira (26/1) no perfil oficial da escritora no Instagram, a família informou que Adélia está sendo acompanhada "com muito carinho por uma junta de médicos, especialistas e enfermeiros". O comunicado também pede que os seguidores "se juntem à família nas orações para que ela saia vitoriosa dos próximos desafios".

Apesar do sucesso das cirurgias, o estado de saúde da poetisa pede cuidados. De acordo com o hospital, a paciente apresenta complicações renais, o que exige monitoramento contínuo por uma equipe multiprofissional. Ainda não há previsão de alta.

A publicação recebeu diversas mensagens de apoio de artistas e admiradores. A atriz Karine Teles escreveu: "Mandando amor e energia de cura". Maitê Proença comentou: "Adélia, nossa santa profana adorada. Todo meu afeto, preces e meus melhores pensamentos por seu restabelecimento". Já o cantor Zeca Baleiro declarou: "Poetas caem, mas se erguem. Saúde, Adélia! Você é muito amada".

