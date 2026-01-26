Cantora Carolina Serdeira lança quinto álbum no Clube de Jazz

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.



“Doce”, quinto álbum da cantora Carolina Serdeira, chega às plataformas nesta terça-feira (27/1). Será também neste dia o show de lançamento, no Clube de Jazz do Café com Letras. Por ora, será o primeiro e único em Belo Horizonte – ela repete a dose em 30/1, no Madame Geváh, em Juiz de Fora.



Em fevereiro, Carolina se muda para Munique. Serão ao menos dois anos, pois ela vai acompanhar o marido, o contrabaixista Rafael de Sousa, que foi para um mestrado na Alemanha. Já começou a fazer contatos para as primeiras apresentações lá fora.



“Para qualquer artista, um disco é o retrato de um momento. ‘Doce’ vem de uma fase, talvez a mais importante até agora para mim. Ele fala muito sobre mim e sobre a minha relação com a música brasileira, e, ao mesmo tempo, é muito ambicioso, pois marca o início da minha carreira internacional. Então, ele carrega esse desejo de ser o primeiro contato com este público”, afirma.



Com 11 faixas, “Doce” foi produzido por Rafael de Souza, que também gravou baixo e violão. Como ele se mudou para a Alemanha no fim de 2025, no show será substituído por Bruno Vellozo. Mas os demais músicos que estarão em cena – o pianista Christiano Caldas e o baterista Gladston Vieira – gravaram o disco com ela.

REPERTÓRIO

Cantora que trafega na praia do samba-jazz, Carolina gravou releituras de nomes essenciais para o gênero. De Johnny Alf fez “Eu e a brisa”; de Rosa Passos, “Jura”; e de Roque Ferreira, “Doce”, a faixa-título.



Ela também trouxe nomes contemporâneos para o repertório, como “Toada”, de Dani e Débora Gurgel. A primeira é cantora, baixista e compositora, filha da segunda, pianista, flautista, arranjadora e compositora já estabelecida na música instrumental brasileira. Já o single “Tudo ou nada” foi composto, sob encomenda, por Clara Castro e Ciro Belutti.



Carolina destaca os metais do álbum, gravados por Maico Lopes (trompete), Rafael Rocha (trombone) e Marcelo Martins (saxofone). “Isso foi muito especial para a adolescente que resolveu cantar jazz brasileiro. O Rafael e o Marcelo são do naipe do Djavan; o Rafael é também do João Bosco, são ambos músicos que nunca imaginei que teria oportunidade de gravar.”



Nascida em Juiz de Fora, onde viveu até os 17 anos e se mudar para BH, Carolina sabe o que quer desde muito jovem. Tinha três anos quando colocava a parentada para assisti-la cantando de cima da cama. “Tive um avô que me influenciou muito. Me chamo Carolina por causa da ‘Carolina’ do Chico Buarque. Cresci ouvindo Tom Jobim”, conta.



Mas a virada de chave realmente aconteceu quando viu, ainda adolescente, Leny Andrade (1943-2023) cantando samba-jazz. “Eu nem sabia o que era, mas vi que era o que queria.”

“CAROLINA SERDEIRA”

Show de lançamento do álbum “Doce”. Nesta terça-feira (27/1), às 20h, no Clube de Jazz do Café com Letras, Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi. Ingressos: R$ 40. À venda no Sympla.