A nova edição de ‘Filandras’, de Adélia Prado

Edição celebra os 90 anos da autora

Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
25/01/2026 09:01

A nova edição de 'Filandras', de Adélia Prado

A nova edição de Filandras, de Adélia Prado, em comemoração aos 90 anos da autora, chega às livrarias pela editora Record em 9 de fevereiro.

O livro, que contará com uma nova capa, celebra também os prêmios Camões e Machado de Assis concedidos à escritora em 2024.

“Filandras” reúne 43 contos publicados originalmente em 2001. As narrativas acompanham o cotidiano de mulheres que vivem em pequenas cidades do interior, com foco no espaço doméstico e nas relações familiares, afetivas e sociais.

