Britney Spears fará show gratuito em Copacabana, diz jornalista

A cantora norte-americana Britney Spears será a atração internacional do Todo Mundo no Rio, evento que acontece em maio na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A informação foi apurada pela coluna Fábia Oliveira, que afirma que a organização já bateu o martelo sobre o nome da artista.

O anúncio atende ao antigo desejo de fãs brasileiros e ocorre após edições anteriores do evento reunirem multidões. Shows de Madonna e Lady Gaga, realizados em Copacabana, registraram públicos de 1,6 milhão e mais de 2 milhões de pessoas, respectivamente, e entraram para a história da música.

No início do mês, Britney Spears aumentou as expectativas ao publicar em seu perfil no Instagram que gostaria de voltar aos palcos. Na postagem, a artista mencionou a intenção de se apresentar ao lado do filho fora dos Estados Unidos.

"Nunca mais me apresentarei nos EUA por motivos extremamente delicados, mas espero estar sentada num banquinho com uma rosa vermelha no cabelo, presa num coque, me apresentando com o meu filho no Reino Unido e na Austrália muito em breve", escreveu a cantora.

Também no começo do mês, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), usou as redes sociais para perguntar ao público qual artista deveria se apresentar no evento deste ano. Na publicação, ele citou nomes como Adele, Britney Spears, Paul McCartney e Justin Bieber, o que ajudou a impulsionar as apostas em torno da atração escolhida.

O show gratuito de Britney Spears em Copacabana terá o desafio de alcançar ou superar o sucesso das apresentações anteriores. Lady Gaga e Madonna estão entre os espetáculos com maior público da história da música mundial.

Além de Britney Spears, outros artistas de renome chegaram a ser cotados para o evento, dentre eles Beyoncé, Adele, Shakira, Justin Bieber, Rihanna, Paul McCartney, Bruno Mars, U2 e Coldplay.