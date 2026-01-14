Assine
Show da Lady Gaga em Copacabana foi o mais buscado em 2025: veja lista completa

A diva pop superou gigantes como Shakira, AC/DC e Guns N' Roses no Google; saiba o que tornou sua turnê o evento mais pesquisado do ano no país

Flor Sette Camara*
Flor Sette Camara*
Repórter
14/01/2026 11:33 - atualizado em 14/01/2026 11:33

Show da Lady Gaga em Copacabana foi o mais buscado em 2025: veja lista completa
Lady Gaga, em uma de suas performances, cujo espetáculo grandioso no Rio a tornou a artista mais pesquisada em 2025 no Brasil. crédito: ANGELA WEISS

Lady Gaga não apenas brilhou nos palcos brasileiros, mas também dominou o universo digital. O show da cantora em Copacabana, no Rio de Janeiro, foi o mais pesquisado em 2025 no Brasil, segundo o Google Trends.

O feito coloca a artista à frente de uma lista diversa, que inclui lendas do rock como AC/DC e Guns N' Roses, a estrela latina Shakira e até ícones nacionais como Gilberto Gil. A liderança de Gaga reflete o impacto cultural de sua passagem pelo país.

O que explica o fenômeno?

O show da Gaga foi marcado por uma produção grandiosa, o espetáculo foi planejado para gerar uma experiência visual completa, o que naturalmente se traduziu em um forte apelo nas redes sociais e na mídia.

Momentos específicos da apresentação viralizaram, alimentando as buscas por vídeos e informações sobre o show. O repertório, que mesclou clássicos da carreira com sucessos mais recentes, também agradou diferentes gerações de admiradores, ampliando o alcance das pesquisas.

A combinação de um espetáculo visualmente impactante, nostalgia e novidade foi o motor que impulsionou a curiosidade do público. Cada detalhe parece ter sido pensado para repercutir muito além da arena, mantendo o nome da artista no topo das conversas online.

Top 10: os shows mais pesquisados de 2025 no Brasil

A lista divulgada pelo Google mostra a diversidade do gosto musical do brasileiro, com artistas de pop, rock, sertanejo e MPB. A presença de nomes consagrados indica que a expectativa por shows de grandes turnês internacionais continua alta no país.

  1. Lady Gaga

  2. Shakira

  3. AC/DC

  4. System of a Down

  5. Gilberto Gil

  6. Guns N' Roses

  7. Henrique e Juliano

  8. Katy Perry

  9. Linkin Park

  10. Luan Santana

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

