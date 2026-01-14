Show da Lady Gaga em Copacabana foi o mais buscado em 2025: veja lista completa

Lady Gaga não apenas brilhou nos palcos brasileiros, mas também dominou o universo digital. O show da cantora em Copacabana, no Rio de Janeiro, foi o mais pesquisado em 2025 no Brasil, segundo o Google Trends.

O feito coloca a artista à frente de uma lista diversa, que inclui lendas do rock como AC/DC e Guns N' Roses, a estrela latina Shakira e até ícones nacionais como Gilberto Gil. A liderança de Gaga reflete o impacto cultural de sua passagem pelo país.

O que explica o fenômeno?

O show da Gaga foi marcado por uma produção grandiosa, o espetáculo foi planejado para gerar uma experiência visual completa, o que naturalmente se traduziu em um forte apelo nas redes sociais e na mídia.

Momentos específicos da apresentação viralizaram, alimentando as buscas por vídeos e informações sobre o show. O repertório, que mesclou clássicos da carreira com sucessos mais recentes, também agradou diferentes gerações de admiradores, ampliando o alcance das pesquisas.

A combinação de um espetáculo visualmente impactante, nostalgia e novidade foi o motor que impulsionou a curiosidade do público. Cada detalhe parece ter sido pensado para repercutir muito além da arena, mantendo o nome da artista no topo das conversas online.

Top 10: os shows mais pesquisados de 2025 no Brasil

A lista divulgada pelo Google mostra a diversidade do gosto musical do brasileiro, com artistas de pop, rock, sertanejo e MPB. A presença de nomes consagrados indica que a expectativa por shows de grandes turnês internacionais continua alta no país.

Lady Gaga Shakira AC/DC System of a Down Gilberto Gil Guns N' Roses Henrique e Juliano Katy Perry Linkin Park Luan Santana

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

