Show da Lady Gaga em Copacabana foi o mais buscado em 2025: veja lista completa
A diva pop superou gigantes como Shakira, AC/DC e Guns N' Roses no Google; saiba o que tornou sua turnê o evento mais pesquisado do ano no país
Lady Gaga não apenas brilhou nos palcos brasileiros, mas também dominou o universo digital. O show da cantora em Copacabana, no Rio de Janeiro, foi o mais pesquisado em 2025 no Brasil, segundo o Google Trends.
O feito coloca a artista à frente de uma lista diversa, que inclui lendas do rock como AC/DC e Guns N' Roses, a estrela latina Shakira e até ícones nacionais como Gilberto Gil. A liderança de Gaga reflete o impacto cultural de sua passagem pelo país.
O que explica o fenômeno?
O show da Gaga foi marcado por uma produção grandiosa, o espetáculo foi planejado para gerar uma experiência visual completa, o que naturalmente se traduziu em um forte apelo nas redes sociais e na mídia.
Momentos específicos da apresentação viralizaram, alimentando as buscas por vídeos e informações sobre o show. O repertório, que mesclou clássicos da carreira com sucessos mais recentes, também agradou diferentes gerações de admiradores, ampliando o alcance das pesquisas.
A combinação de um espetáculo visualmente impactante, nostalgia e novidade foi o motor que impulsionou a curiosidade do público. Cada detalhe parece ter sido pensado para repercutir muito além da arena, mantendo o nome da artista no topo das conversas online.
Top 10: os shows mais pesquisados de 2025 no Brasil
A lista divulgada pelo Google mostra a diversidade do gosto musical do brasileiro, com artistas de pop, rock, sertanejo e MPB. A presença de nomes consagrados indica que a expectativa por shows de grandes turnês internacionais continua alta no país.
-
Lady Gaga
-
Shakira
-
AC/DC
-
System of a Down
-
Gilberto Gil
-
Guns N' Roses
-
Henrique e Juliano
-
Katy Perry
-
Linkin Park
-
Luan Santana
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria