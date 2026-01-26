Assine
Semana do Cinema 2026: como pagar a partir de R$ 10 nos ingressos

Campanha nacional acontece em fevereiro com ingressos promocionais e combos com desconto em todo o país; saiba como aproveitar a oitava edição

26/01/2026 14:35

Semana do Cinema 2026: como pagar a partir de R$ 10 nos ingressos
Cinemas de todo o país participarão da Semana do Cinema, que oferece ingressos mais acessíveis para democratizar o acesso à cultura. crédito: depositphotos.com /

A primeira edição da Semana do Cinema de 2026 já tem data marcada. Entre os dias 5 e 11 de fevereiro, os ingressos serão ofertados a preços fixos para sessões em 2D, além de combos com pipoca e refrigerante com valores promocionais.

Durante os sete dias do evento, os bilhetes custarão R$ 10 para sessões iniciadas antes das 17h e R$ 12 para os demais horários. A promoção é válida para todos os dias da semana, incluindo sábado e domingo, e abrange toda a programação de filmes em cartaz nos cinemas participantes.

Como funciona a Semana do Cinema

A iniciativa, que chega à sua oitava edição, é uma idealização da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), e tem como objetivo democratizar o acesso à cultura e celebrar a experiência da tela grande. Desde sua criação, a campanha já atraiu mais de 23 milhões de espectadores.

A promoção, que é válida apenas para as sessões tradicionais em 2D, não costuma incluir salas especiais, como IMAX, 4DX, VIP e poltronas D-BOX, que possuem políticas de preço diferentes. Pré-estreias e eventos especiais, como shows, também ficam de fora do valor promocional.

Para aproveitar, basta verificar quais redes de cinema da sua cidade participam da ação e comprar o ingresso diretamente na bilheteria, nos terminais de autoatendimento ou pelos sites de venda online. A programação é variada, e inclui lançamentos recentes.

A expectativa dos organizadores é superar os números da edição anterior, realizada em agosto de 2025, que registrou a venda de mais de 3,4 milhões de ingressos, segundo divulgações da Abraplex. O evento movimenta a economia do setor e reforça a importância do cinema na cultura do país.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

