Semana do Cinema 2026: como pagar a partir de R$ 10 nos ingressos
Campanha nacional acontece em fevereiro com ingressos promocionais e combos com desconto em todo o país; saiba como aproveitar a oitava edição
compartilheSIGA
A primeira edição da Semana do Cinema de 2026 já tem data marcada. Entre os dias 5 e 11 de fevereiro, os ingressos serão ofertados a preços fixos para sessões em 2D, além de combos com pipoca e refrigerante com valores promocionais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Durante os sete dias do evento, os bilhetes custarão R$ 10 para sessões iniciadas antes das 17h e R$ 12 para os demais horários. A promoção é válida para todos os dias da semana, incluindo sábado e domingo, e abrange toda a programação de filmes em cartaz nos cinemas participantes.
Leia Mais
Governo Lula define cotas para exibição de filmes brasileiros nos cinemas
Frequência do público nos cinemas caiu pela 1ª vez em 2024 desde a pandemia
Como funciona a Semana do Cinema
A iniciativa, que chega à sua oitava edição, é uma idealização da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), e tem como objetivo democratizar o acesso à cultura e celebrar a experiência da tela grande. Desde sua criação, a campanha já atraiu mais de 23 milhões de espectadores.
A promoção, que é válida apenas para as sessões tradicionais em 2D, não costuma incluir salas especiais, como IMAX, 4DX, VIP e poltronas D-BOX, que possuem políticas de preço diferentes. Pré-estreias e eventos especiais, como shows, também ficam de fora do valor promocional.
Para aproveitar, basta verificar quais redes de cinema da sua cidade participam da ação e comprar o ingresso diretamente na bilheteria, nos terminais de autoatendimento ou pelos sites de venda online. A programação é variada, e inclui lançamentos recentes.
A expectativa dos organizadores é superar os números da edição anterior, realizada em agosto de 2025, que registrou a venda de mais de 3,4 milhões de ingressos, segundo divulgações da Abraplex. O evento movimenta a economia do setor e reforça a importância do cinema na cultura do país.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.