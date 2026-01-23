Diretor de 'O agente secreto' compartilha capa do Estado de Minas

A capa da edição impressa do Estado de Minas desta sexta-feira (23/1), que destacou as quatro indicações de “O agente secreto” ao Oscar, foi compartilhada nas redes sociais pelo diretor do filme, Kleber Mendonça Filho. “Outra grande capa. Publicações não podem deixar de circular em papel jamais”, escreveu o diretor em seu perfil no Instagram. Ele havia publicado, horas antes, a primeira página do Diario de Pernambuco.

Na postagem sobre o trabalho do Estado de Minas, Kleber Mendonça Filho chamou atenção para um dos elementos que foram inseridos pela equipe de arte do jornal. “Veja detalhe na perna do Oscar”, ressaltou. Na ilustração, a estatueta aparece com a perna esquerda cheia de pelos, referência à “perna cabeluda”, lenda urbana recifense que o diretor incorporou à sua trama.

Além do Oscar, a arte ganhou, no letreiro do alto do prédio no centro do Recife, a palavra “Pirraça”, que aparece na abertura do filme. A primeira página também destacou a reação do ator mineiro Carlos Francisco, que faz o projecionista Alexandre, sogro de Marcelo/Armando (Wagner Moura). “É um elenco cheio de gente de vários traços. Isso reflete o que é o Brasil”, lembrou o ator, que já havia trabalhado com o diretor em “Bacurau”.

Integrantes do elenco de “O agente secreto” comentaram a publicação do cineasta. “Muito foda”, exclamou a atriz Alice Carvalho, que interpreta Fátima, mulher do personagem Marcelo/Armando (Wagner Moura). “Incrível”, afirmou a angolana Isabél Zuaá, que dá vida a uma das refugiadas no prédio de Dona Sebastiana (Tania Maria). “Oscar cabeludo”, brincou o potiguar Kaiony Venâncio, intérprete do matador local contratado por uma dupla de assassinos cariocas que decide ‘terceirizar’ a encomenda de assassinar o protagonista do filme. No mesmo clima, a atriz Suzy Lopes brincou: “Raparigagem total!”.

Quem não participou do longa-metragem também deixou comentários no post. “Que demais! Perfeita”, disse o cantor Johnny Hooker. “Genial”, comentou a atriz Caroline Abras. “Não sei qual sacada achei mais brilhante, se a manchete com o duplo sentido (‘A gente no Oscar’) ou o Oscar com a perna cabeluda! Sensacional”, reagiu Wagner Venturini, radialista e apresentador da TV Verdes Mares, do Ceará.





Reconhecimento na terra natal

O Diario de Pernambuco também fez uma capa especial a partir de um dos pôsteres do filme. O jornal do Recife, cidade do diretor e onde foi filmado “O agente secreto”, recebeu elogios pela primeira página. Na publicação, Kleber Mendonça Filho avisa que vai comprar a edição impressa.

Maria Fernanda Cândido, uma das atrizes do filme, aproveitou o embalo e pediu uma cópia. “Por favor, te peço, compre um a mais”, disse, nos comentários da postagem. Outro comentário foi da atriz Isis Valverde, que chamou o momento de “histórico". “Viva o cinema nacional!", completou.

Capas premiadas

Outras capas do Estado de Minas já alcançaram repercussão nacional e foram premiadas em concursos de design. Em 2013, a capa especial em homenagem a Oscar Niemeyer ganhou o Prêmio Esso de Primeira Página, uma das categorias mais disputadas do que era considerado o “Oscar” do jornalismo brasileiro.

A capa, publicada em 6 de dezembro de 2012 – dia seguinte à morte do arquiteto – faz referências à Brasília e outras obras que carregam o traço de Niemeyer, como o Sambódromo, no Rio; o Museu de Arte Contemporânea, em Niterói; e a Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. “Do efêmero ao eterno” é a frase que abre a capa, onde um traço ininterrupto traz o nascimento do menino Oscar, em 15 de dezembro de 1907, e a arte curvilínea faz expandir o perfil do homem que eternizaria o concreto em forma de poesia.

O reconhecimento também vem de fora. O Estado de Minas já conquistou o pódio em várias premiações de design no exterior. Em 2023, a capa publicada no dia 30 de dezembro de 2022, com homenagem a Pelé, foi reconhecida na categoria de excelência pelo júri da Society for News Design, considerado o Oscar do design de notícias do mundo. Outros reconhecimentos vieram do prêmio The European Newspaper Award, um dos mais importantes da indústria de mídia mundial.

Segundo Norbert Küpper, um dos fundadores do The European Newspaper Award, o EM se destaca pelo uso sofisticado do design de revista nas páginas do jornal. “O Estado de Minas possui um padrão muito acima no design de notícias e sabe utilizar o espaço em branco de forma elegante”, avaliou Küpper.