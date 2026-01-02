O esforço, a competência e a dedicação dos profissionais do Estado de Minas foram reconhecidos com uma série de premiações recebidas pelo veículo ao longo do ano de 2025. O EM esteve entre os vencedores de concursos nas esferas regional, nacional e internacional, em diferentes categorias, mantendo a sua tradição pela busca da excelência no trabalho jornalístico, com abordagem aprofundada dos temas de interesse coletivo.



O EM se destacou em mais uma edição do “The European Newspaper Award”, um dos mais importantes prêmios de design de notícias do mundo. Em uma competição que contou com a participação de 128 jornais de 22 países, o EM foi o único veículo brasileiro premiado, com cinco trabalhos. O resultado foi divulgado em fevereiro.



O caderno “Pensar” recebeu três prêmios. Na categoria “Capa de suplemento semanal” venceu com “Pesadelos argentinos”. Outra capa premiada na categoria foi “A força que nunca seca”, que traz uma ilustração da artista Allina Beltrão, inspirada na icônica obra “Guernica”, de Picasso. Outro destaque do “Pensar” foi o trabalho “Gabo e a libertação feminina”, vencedor na categoria “Homenagem especial”. O projeto contou com ilustrações de Quinho e Kleber.



As duas capas do “Pensar” produzidas pelo editor de artes Júlio moreira, e a infografia de Soraia Piva para a série “Veredas mortas” conquistaram distinção internacional.



ÁREA AMBIENTAL

Na categoria “Primeira página com sequência de páginas internas”, o Estado de Minas foi premiado pela reportagem especial “Xakriabá: a sede de um povo”, assinada pelo repórter Bernardo Estillac e pelo repórter fotográfico Alexandre Guzanshe.



O EM também foi reconhecido na categoria “Infográfico” com o trabalho “O sertão pressionado”, parte da série de reportagens “Veredas mortas”. A infografia foi concebida pela designer Soraia Piva.A série de reportagens especiais “Veredas mortas”, publicada pelo Estado de Minas e pelo portal Uai entre os dias 14 e 29 de julho de 2024, foi a vencedora do 15º Prêmio Hugo Werneck na categoria “Melhor exemplo em comunicação ambiental”, cujo resultado foi anunciado em abril. O trabalho jornalístico, que denunciou a devastação das veredas e do cerrado em paisagens imortalizadas por João Guimarães Rosa no clássico “Grande sertão: Veredas” (1956), foi de autoria dos repórteres Mateus Parreiras e Luiz Ribeiro e do repórter fotográfico Alexandre Guzanshe.



O Prêmio Hugo Werneck é uma referência na área ambiental e reconhece os melhores projetos em prol da preservação. Idealizado pela revista Ecológico, o Prêmio Hugo Werneck conta com a participação do governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), e, a nível nacional, do Ministério do Meio Ambiente, por meio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

EMPREENDEDORISMO SUSTENTÁVEL

O EM também foi vencedor da etapa em Minas do 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo/Categoria Fotojornalismo, com a série de reportagens intitulada “Empreendedoras e salvadoras das veredas ameaçadas no sertão de Guimarães Rosa”, de autoria do jornalista Luiz Ribeiro e dos repórteres fotográficos Alexandre Guzanshe e Solon Queiroz. A premiação foi entregue no 19 de setembro, na sede do Sebrae Minas, em Belo Horizonte.



O trabalho laureado teve como foco a vida dos empreendedores sustentáveis que vêm garantindo a preservação de veredas no cerrado mineiro, com destaque para a cadeia produtiva do buriti, da qual 80% das pessoas das comunidades rurais envolvidas no processo são mulheres e jovens.



AGRO E ECONOMIA

O Estado de Minas teve três reportagens premiadas na 2ª edição do Prêmio de Jornalismo Sistema Faemg Senar Inaes e Sindicatos. O concurso teve como tema “Agro, motor da economia mineira: diversidade, inovação e impacto social” e a entrega ocorreu em 30 de outubro.



A série de reportagens “Produtores e guardiões da natureza”, do repórter Luiz Ribeiro, conquistou o primeiro lugar na categoria “Jornalismo Impresso”. A série abordou a relação entre pequenos agricultores do Norte de Minas e a preservação do ecossistema, com destaque à biodiversidade e à água. Deu ênfase ainda a temas como sustentabilidade, bioeconomia, produção quilombola e a presença de mulheres e jovens no setor.

---------------------------------------------------------------------

22

foi o número de países representados

no renomado “The European Newspaper Award”

3

foram as premiações alcançadas pelo caderno “Pensar”

--------------------------------------------------------------------



O jornalista também conquistou o terceiro lugar na categoria “Fotojornalismo” com o trabalho “A beleza da produção sustentável com a hidroponia”. A imagem premiada ilustra o texto sobre o cultivo de espécies de plantas, sobretudo hortaliças, diretamente na água enriquecida com adubo, sem a presença de solo, no Norte de Minas.



A reportagem “Mulheres buscam reconhecimento e protagonismo na agropecuária”, da repórter e estudante da PUC Minas Laura Scardua, ganhou o prêmio na categoria “Jornalismo Universitário”. Por meio de entrevistas com mulheres do setor, o texto revela como a participação feminina na área rural – muitas vezes limitada e resumida a um papel secundário e pouco valorizado, como atividades de cuidado e manutenção – é fundamental.



COMÉRCIOS TRADICIONAIS

O trabalho do Estado de Minas e a competência dos seus profissionais também foram evidenciadas na 13ª edição do Prêmio CDL/BH de Jornalismo, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte. Durante a cerimônia de realizada em 16 de dezembro, o repórter fotográfico Leandro Couri foi um dos laureados pelo trabalho “Uma fantástica fábrica de doces – Lalka comemora seu centenário em 2025”, publicado no caderno “Degusta”. No mesmo evento, o EM também foi finalista da categoria especial “65 anos CDL/BH” com a reportagem “Hipercentro em movimento: comércio de rua de BH busca se reinventar”.



TRANSPORTE NACIONAL

Ainda em 2025, o Estado de Minas teve reconhecimento nacional com duas séries de reportagens selecionadas com o Prêmio CNT 2025, da Confederação Nacional do Transporte. O prêmio é o maior reconhecimento jornalístico do setor de transportes no Brasil e o EM foi único veículo de mídia de texto de Minas Gerais indicado para sua etapa final.



Foram finalistas do Prêmio CNT 2025 – categoria “Texto” – as reportagens “O excesso de velocidade no trânsito e suas consequências para a vida e para o país”, com textos e apuração de Luiz Ribeiro e Gabriel Ronan e fotografias de Luiz Ribeiro, Túlio Santos, Mateus Parreiras e Alexandre Guzanshe; e “Risco urbano engole rodovias federais e avança sobre o pedestre”, com textos e apuração de Mateus Parreiras, e fotografias de Edésio Ferreira e Leandro Couri.



A série de reportagens “O excesso de velocidade no trânsito e suas consequências para a vida e para o país”, de Gabriel Ronan e Luiz Ribeiro, também recebeu “Menção Honrosa”, na primeira edição do Prêmio SBOT de Jornalismo, promovido pela em nível nacional pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT). A iniciativa integrou a campanha “Na moto, na moral”, com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre segurança no trânsito e redução de acidentes envolvendo motociclistas.