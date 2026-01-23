Oscar 2026: elenco de 'O agente secreto' tem 32 artistas de oito estados

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

A indicação de “O agente secreto” à inédita categoria de Melhor Direção de Elenco destaca uma seleção de atores que inclui profissionais de diversos estados, idades e características, numa demonstração da diversidade da população brasileira.

A seleção do elenco é assinada por Gabriel Domingues. Os mineiros Marcelo Caetano e Carolina Martins também trabalharam no processo de escalação dos atores, enquanto o pernambucano Leonardo Lacca atuou como preparador de elenco.

Liderado pelo baiano Wagner Moura, o elenco de “O agente secreto” conta com quatro mineiros: Carlos Francisco,no papel de Alexandre, sogro do protagonista; Laura Lufési, como a pesquisadora Flávia; Wilson Rabelo, como Chico; e Luciano Chirolli, no papel do industrial Henrique Ghirotti.

Carlos Francisco, natural de Belo Horizonte, se mudou para São Paulo no início dos anos 1990, onde criou o grupo Folias. Segundo o ator, a vontade de fazer cinema o acompanhou por toda a vida. “Um filme foi me levando para outro, para outro e, de repente, quando eu me vi, estava fazendo mais cinema do que teatro”, diz.

Ele atuou também em“Bacurau”, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. “Eu tenho tido a felicidade de trabalhar em filmes que são bastante premiados”, comenta. Sobre o elenco de “O agente secreto”, especificamente, ele avalia que é um reflexo do Brasil.

É um elenco que reflete o que é o Brasil. É um país rural, cheio de gente de vários traços, com várias caras – tem negro, tem gente com traço indígena, tem gente loura, tem gente de tudo quanto é jeito. Isso é o Brasil. É um filme que reflete um pouco o que é o Brasil.”

Em maio do ano passado, Carlos Francisco foi ao Festival de Cannes com outros integrantes da equipe e espera estar presente na festa do Oscar, em Los Angeles, no dia 15 de março.

“Ainda não sei se vou conseguir ir, pois estou num espetáculo. Mas, se puder, eu vou, com toda certeza. Já tenho o visto, está tudo em ordem. As expectativas são as melhores.”

Trabalho valorizado

Natural de Itaúna e atualmente radicada em São Paulo, Laura Lufési festejou as indicações do filme, em especial a Melhor Direção de Elenco. “Confesso que fiquei especialmente feliz com essa indicação, a primeira que saiu. Mas não só porque eu faço parte, mas porque é a primeira vez que esse trabalho é valorizado”, afirma.

“É muito especial que seja o Gabriel [Domingues], um diretor de elenco que não se acostuma com as pessoas que ele já conhece, que tem uma equipe que busca novas pessoas, novos rostos, novos atores”, comenta.

Sobre as chances de premiação, ela torce: “Espero muito que a gente consiga bater algum recorde, seria o meu sonho mesmo. Acho que seria uma grande realização para o nosso país, para essa equipe, para a indústria cinematográfica”.

O elenco de “O agente secreto” conta com Joálisson Cunha, Márcio de Paula, Buda Lira, Suzy Lopes, Beto Quirino e Fafá Dantas, que são da Paraíba. Kaiony Venâncio, Alice Carvalho e Tânia Maria são do Rio Grande do Norte.

De Pernambuco, participam Edilson Silva, Erivaldo Oliveira, Fabiana Pirro, Hermila Guedes, Ítalo Martins, Nivaldo Nascimento, Robson Andrade, Rubens dos Santos e Thomás Aquino. Albert Tenório e Aline Marta Maia são de Alagoas, enquanto Geane Albuquerque e Robério Diógenes, do Ceará. Gabriel Leone, Roney Villela, Marcelo Valle e Isadora Ruppert são do Rio de Janeiro; Gregorio Graziosié de São Paulo e Igor de Araújo, de Alagoas. Os outros concorrentes a Melhor Direção de Elenco são “Hamnet - A vida antes de Hamlet”, “Marty Supreme”, “Uma batalha após a outra” e “Pecadores”.

