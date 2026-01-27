Britney Spears vai cantar de graça no Rio? Entenda o mistério

Um boato sobre um possível show de Britney Spears no Rio de Janeiro em 2026 dominou as redes sociais nos últimos dias, animando uma legião de fãs. A apresentação seria gratuita, na Praia de Copacabana, como parte do projeto "Todo Mundo no Rio". Apesar da grande repercussão, a informação ainda não foi confirmada oficialmente.

O que alimenta a especulação é que a Prefeitura do Rio já definiu a data para o próximo megaevento: 2 de maio de 2026, um sábado logo após o feriado do Dia do Trabalho. O prefeito Eduardo Paes confirmou o dia, mas manteve o mistério sobre a atração principal, o que abriu espaço para o nome da cantora pop ganhar força online.

O que é fato e o que é boato

A discussão começou após a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, publicar que o contrato com Britney Spears já estaria assinado. Outros veículos de notícias acrescentaram que a negociação seria conduzida pela mesma equipe que viabilizou o show histórico da Madonna em 2024.

No entanto, a assessoria do evento "Todo Mundo no Rio" negou que haja qualquer negociação em ?ndamento com a artista, segundo o jornalista José Norberto Flesch, conhecido por antecipar anúncios de shows internacionais no Brasil.

Por que a cautela é necessária

Um dos principais motivos para tratar a notícia com cuidado é o hiato de Britney dos palcos. A cantora não realiza um show completo desde 2018. Após o fim de sua tutela judicial em 2021, ela declarou em diversas ocasiões que não pretendia voltar a fazer turnês ou grandes apresentações.

O prefeito Eduardo Paes tem interagido com o público no X (antigo Twitter), afirmando que foi "proibido" de comentar o assunto, mas que vai "vazar" a informação assim que tiver algo concreto. A estratégia de usar as redes para criar expectativa é semelhante à adotada antes da confirmação de Madonna.

A expectativa é que o anúncio oficial da atração para o show de 2026 seja feito somente em fevereiro do próximo ano. Até lá, a vinda de Britney Spears ao Brasil permanece no campo da especulação.

