Indicado ao Oscar, Wagner Moura está em nova série de ‘Star wars’
O brasileiro vive um detetive na nova animação do universo, chamada "Star Wars: Maul – Shadow Lord", que estreia em abril
Depois de ser indicado ao Oscar de Melhor Ator por “O Agente Secreto”, Wagner Moura já está com outro trabalho engatilhado. O brasileiro foi anunciado no elenco de “Star Wars: Maul – Shadow Lord”, nova série animada do universo Star Wars, uma das franquias mais icônicas da cultura pop.
A animação reúne os mesmos criadores de “Star Wars: The Clone Wars” e “Star Wars Rebels”. A revelação foi feita na quinta-feira (22/1), junto com o lançamento do trailer oficial da série, que também confirmou a estreia no Disney+ em 6 de abril.
Na animação, Wagner Moura dá voz ao Capitão Brander Lawson, descrito como “um detetive policial de respeito”. O personagem atua ao lado de um parceiro droide, chamado Two-Boots, e investiga acordos criminosos no planeta Janix. Durante a apuração, Lawson cruza o caminho de Maul, um dos vilões mais emblemáticos da saga, que fez sua estreia em “Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma” (1999).
Como o título sugere, “Star Wars: Maul – Shadow Lord” acompanha a trajetória do personagem após os eventos de “The Clone Wars”, mostrando sua tentativa de reconstruir o império criminoso que comandava nas sombras da galáxia. O vilão volta a ser dublado por Sam Witwer, voz consagrada do personagem nas animações anteriores.
Enquanto a série se prepara para chegar ao streaming, a Lucasfilm também avança com os próximos projetos cinematográficos da franquia. O estúdio trabalha atualmente em “O Mandaloriano & Grogu”, filme que dará continuidade aos acontecimentos da terceira temporada de “The Mandalorian”. A produção será dirigida por Jon Favreau, criador da série, e marcará o primeiro lançamento de uma nova leva de filmes de Star Wars nos cinemas.
O elenco do longa inclui Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jonny Coyne e Jeremy Allen White, que empresta sua voz a Rotta the Hutt. Além disso, a Lucasfilm desenvolve outras produções ambientadas no universo da saga, entre elas um filme solo centrado na personagem Rey.
