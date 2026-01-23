Assine
overlay
Início Cultura
AVENTURA NAS GALÁXIAS

Indicado ao Oscar, Wagner Moura está em nova série de ‘Star wars’

O brasileiro vive um detetive na nova animação do universo, chamada "Star Wars: Maul – Shadow Lord", que estreia em abril

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
23/01/2026 10:12

compartilhe

SIGA
x
Wagner Moura dá voz ao Capitão Brander Lawson na série animada 'Star Wars: Maul – Shadow Lord'
Wagner Moura dá voz ao Capitão Brander Lawson na série animada 'Star Wars: Maul – Shadow Lord' crédito: Blanca CRUZ / AFP

Depois de ser indicado ao Oscar de Melhor Ator por “O Agente Secreto”, Wagner Moura já está com outro trabalho engatilhado. O brasileiro foi anunciado no elenco de “Star Wars: Maul – Shadow Lord”, nova série animada do universo Star Wars, uma das franquias mais icônicas da cultura pop.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A animação reúne os mesmos criadores de “Star Wars: The Clone Wars” e “Star Wars Rebels”. A revelação foi feita na quinta-feira (22/1), junto com o lançamento do trailer oficial da série, que também confirmou a estreia no Disney+ em 6 de abril.

Leia Mais

Na animação, Wagner Moura dá voz ao Capitão Brander Lawson, descrito como “um detetive policial de respeito”. O personagem atua ao lado de um parceiro droide, chamado Two-Boots, e investiga acordos criminosos no planeta Janix. Durante a apuração, Lawson cruza o caminho de Maul, um dos vilões mais emblemáticos da saga, que fez sua estreia em “Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma” (1999).

Como o título sugere, “Star Wars: Maul – Shadow Lord” acompanha a trajetória do personagem após os eventos de “The Clone Wars”, mostrando sua tentativa de reconstruir o império criminoso que comandava nas sombras da galáxia. O vilão volta a ser dublado por Sam Witwer, voz consagrada do personagem nas animações anteriores.

Enquanto a série se prepara para chegar ao streaming, a Lucasfilm também avança com os próximos projetos cinematográficos da franquia. O estúdio trabalha atualmente em “O Mandaloriano & Grogu”, filme que dará continuidade aos acontecimentos da terceira temporada de “The Mandalorian”. A produção será dirigida por Jon Favreau, criador da série, e marcará o primeiro lançamento de uma nova leva de filmes de Star Wars nos cinemas.

O elenco do longa inclui Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jonny Coyne e Jeremy Allen White, que empresta sua voz a Rotta the Hutt. Além disso, a Lucasfilm desenvolve outras produções ambientadas no universo da saga, entre elas um filme solo centrado na personagem Rey.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Wagner Moura como Zico no longa-metragem "Carandiru" (2003), superprodução de Hector Babenco adaptada do livro homônimo de Drauzio Varella -Marlene Bergamo/Divulgação
Wagner Moura como Zico no longa-metragem "Carandiru" (2003), superprodução de Hector Babenco adaptada do livro homônimo de Drauzio Varella Marlene Bergamo/Divulgação
Em "Tropa de elite" (2007), de José Padilha, Wagner Moura vive o Capitão Nascimento, um policial do Bope. O sucesso do filme fez com que expressões como "pede pra sair", ditas pelo Capitão, fossem incorporadas ao vocabulário do dia a dia-David Prichard/Divulgação
Em "Tropa de elite" (2007), de José Padilha, Wagner Moura vive o Capitão Nascimento, um policial do Bope. O sucesso do filme fez com que expressões como "pede pra sair", ditas pelo Capitão, fossem incorporadas ao vocabulário do dia a dia David Prichard/Divulgação
Na comédia musical, "Ó paí,ó" (2007), de Monique Gardenberg, Wagner Moura voltou a contracenar com Lázaro Ramos, retomando a parceria de sucesso do teatro, quando os dois atores baianos interpretaram o mesmo personagem na montagem "A máquina"-Europa Filmes/Divulgação
Na comédia musical, "Ó paí,ó" (2007), de Monique Gardenberg, Wagner Moura voltou a contracenar com Lázaro Ramos, retomando a parceria de sucesso do teatro, quando os dois atores baianos interpretaram o mesmo personagem na montagem "A máquina" Europa Filmes/Divulgação
Na série "Narcos" (2015-2017), da Netflix, Wagner Moura vive o megatraficante colombiano "Pablo Escobar". Papel o tornou mundialmente conhecido-Juan Pablo Gutierrez/Netflix
Na série "Narcos" (2015-2017), da Netflix, Wagner Moura vive o megatraficante colombiano "Pablo Escobar". Papel o tornou mundialmente conhecido Juan Pablo Gutierrez/Netflix
No drama biográfico "Sérgio" (2020), de Greg Barker, o ator interoreta o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, morto num atentado no Iraque, em 2003-Netflix/Divulgação
No drama biográfico "Sérgio" (2020), de Greg Barker, o ator interoreta o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, morto num atentado no Iraque, em 2003 Netflix/Divulgação
Wagner Moura estreou na direção de longas com "Marighella", biografia do guerrilheiro Carlos Marighella, interpretado por Seu Jorge. O filme está disponível no Prime Video -O2 Filmes/Divulgação
Wagner Moura estreou na direção de longas com "Marighella", biografia do guerrilheiro Carlos Marighella, interpretado por Seu Jorge. O filme está disponível no Prime Video O2 Filmes/Divulgação
No longa hollywoodiano "Guerra civil" (2024), de Alex Garland, o ator é Joel, jornalista que atravessa o país ao lado da fotógrafa Lee (Kirsten Dunst), para cobrir a conflagração que tomou conta do país -Diamond Films/Divulgação
No longa hollywoodiano "Guerra civil" (2024), de Alex Garland, o ator é Joel, jornalista que atravessa o país ao lado da fotógrafa Lee (Kirsten Dunst), para cobrir a conflagração que tomou conta do país Diamond Films/Divulgação
Wagner Moura interpreta o professor Marcelo no novo filme de Kleber Mendonça Filho, "O agente secreto" (2025). Ele venceu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes -Reprodução redes sociais Kleber Mendonça Filho
Wagner Moura interpreta o professor Marcelo no novo filme de Kleber Mendonça Filho, "O agente secreto" (2025). Ele venceu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes Reprodução redes sociais Kleber Mendonça Filho

Tópicos relacionados:

cinema disney filme star-wars wagner-moura

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay