VEM AÍ?

Vidente prevê ao menos uma estatueta para 'O agente secreto' no Oscar 2026

Previsões espirituais indicam premiação para o Brasil, crescimento internacional do elenco e alertas sobre os bastidores da disputa na Academia

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
29/01/2026 09:15 - atualizado em 29/01/2026 09:15

Onde assistir 'O Agente Secreto'? Confira tudo sobre o filme premiado
Indicado em quatro categorias do Oscar, 'O agente secreto' deve ganhar pelo menos uma estatueta segundo vidente crédito: Divulgação

O cinema brasileiro vai ganhar pelo menos uma estatueta no Oscar 2026, segundo previsões do vidente Pedro Baldansa. Apesar de não apontar qual categoria o filme “O agente secreto” vai ganhar, o místico aponta que a numerologia e os astros parecem favorecer a obra de Kleber Mendonça Filho. 

O longa concorre nas categorias Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator, para Wagner Moura, e Melhor Seleção de Elenco. A cerimônia de premiação acontece em 15 de março. “O Oscar é mais complicado que outras premiações, mas eu digo com segurança: teremos ao menos uma estatueta”, afirma o vidente. 

Segundo Baldansa, as cartas e a numerologia apontam para um caminho positivo não apenas no Oscar, mas ao longo de toda a temporada. “Vejo alegrias para o Brasil ainda este ano, não só no Oscar, mas em outros prêmios importantes para o mercado internacional”, diz.

Ao analisar especificamente o filme, o vidente destacou uma combinação energética rara. “O lançamento em Cannes traz a regência do número cinco, que fala de liberdade, transgressão, denúncia e questionamentos”, explica.

Já o número oito, associado ao nome do filme e ao lançamento no Brasil, indica “uma obra que fala de poder, controle, arquivos, figuras de autoridade e reconstrução histórica” . Para ele, essa coincidência é incomum. “É raro um filme casar tão bem com a própria numerologia”, aponta.

Baldansa ainda alerta para possíveis reações negativas ao sucesso do filme. “Concorrentes vão tentar criticar, gongar, porque o filme está indo muito bem entre os votantes da Academia”, disse. Mesmo assim, ele garante: “Não vão conseguir atrapalhar. Vamos ter vitória e alegria com ‘O Agente Secreto’” .

Na disputa de Melhor Ator, Wagner Moura aparece como um dos principais nomes, ainda que enfrente concorrência pesada. Isso porque Leonardo DiCaprio e Michael B. Jordan também estão em um bom momento espiritual.

 “Não é impossível, mas está um pouco difícil”, confessa Baldansa. Ele destaca, no entanto, que o ator vive um momento especial. “Wagner está no ano seis da numerologia, que é o auge do ciclo. É um ano de reconhecimento e destaque”, revela.

Apesar disso, o vidente ressalta que a vitória não depende apenas do campo espiritual. “Vai depender muito da socialização, de fazer pontes, de conversar com pessoas que talvez ele nem goste tanto”, afirmou. 

Ele ainda aconselha que Wagner tenha cautela e paciência nos bastidores da Academia. “Ele pode ouvir coisas tortas, comentários preconceituosos. A principal dica é respirar fundo e manter o foco”, indica.

Independentemente do resultado, a previsão para o ator é de crescimento contínuo. “Ele vai ter mais projeção internacional, outros papéis vão surgir, tanto no Brasil quanto fora. Ele tende a se consagrar ainda mais no cinema internacional”, diz Baldansa.

Novos projetos

Para Kleber Mendonça Filho, o conselho é direto: não desacelerar. “Esse é o trabalho mais reconhecido da carreira dele até agora, mas não é hora de parar”, afirma o vidente. 

Segundo as cartas, o diretor vive um ciclo extremamente favorável. “Existe uma tentação de achar que a missão está cumprida e querer descansar um ou dois anos. Ele não pode fazer isso agora”, alerta. 

Baldansa recomenda que Kleber aproveite o momento para se envolver em novos projetos e parcerias internacionais. Ele ainda pode entregar algo ainda mais promissor”, prevê.

O vidente também fez previsões para a atriz Tânia Maria, destacando um novo momento em sua trajetória artística. “A Tânia Maria é uma figura muito querida. Ela já tinha todo um trabalho artístico antes, mas agora, a grande projeção, nacional e internacional, acontece agora. Ela vai ser chamada para outros papéis desafiadores. Não só no cinema, mas alguma coisa pode pintar na televisão ou no teatro”, aposta.

