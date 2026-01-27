‘O agente secreto’ é indicado ao Bafta em duas categorias
Longa brasileiro concorre nas categorias Melhor Filme em Língua Não-Inglesa e Melhor Roteiro Original
compartilheSIGA
O filme brasileiro “O agente secreto”, protagonizado por Wagner Moura, foi indicado ao Bafta, a principal premiação do cinema do Reino Unido, em duas categorias: Melhor Filme em Língua Não-Inglesa e Melhor Roteiro Original. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (27/1), durante cerimônia realizada na Inglaterra e transmitida pelo YouTube.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A entrega dos prêmios está marcada para o dia 22 de fevereiro, com transmissão no Brasil pela TV a cabo (TNT) e pelo streaming (HBO Max). Além da produção estrelada por Moura, outros dois brasileiros também estão na disputa do prêmio britânico. Adolpho Veloso concorre pela fotografia do filme “Sonhos de trem”, enquanto Petra Costa foi indicada pelo documentário “Apocalipse nos trópicos”.
Leia Mais
Produção americana, “Sonhos de trem” acompanha a trajetória de um lenhador no oeste dos Estados Unidos, no início do século 20, que enfrenta a dor e a solidão após uma tragédia familiar. Já o documentário de Petra Costa aborda a relação entre o movimento evangélico e a política brasileira nos últimos anos.
Ambientado durante a ditadura militar, “O agente secreto” acompanha Marcelo, um professor universitário interpretado por Wagner Moura, que foge de uma ameaça de morte no Recife. O longa também está na corrida pelo Oscar, concorrendo nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator, para Moura.
No Bafta, no entanto, Wagner Moura ficou fora da pré-lista de Melhor Ator e, por isso, não pôde ser indicado individualmente.
Ser indicado ou premiado pelo Bafta não é um termômetro de bom desempenho no Oscar. As duas premiações possuem corpos de votantes distintos, o que frequentemente resulta em resultados diferentes. Na última temporada, por exemplo, “Ainda estou aqui”, de Walter Salles, rendeu ao Brasil seu primeiro Oscar, mas teve desempenho discreto no Bafta, onde perdeu o prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira para “Emilia Pérez”.
O inverso também já ocorreu. Em 1999, “Central do Brasil” venceu o Bafta na categoria de filme em língua estrangeira, mas não repetiu o feito no Oscar. Em 2004, “Cidade de Deus” levou o Bafta de Melhor Edição, com trabalho de Daniel Rezende, mas saiu sem estatuetas da premiação americana.
Neste ano, o filme mais indicado ao Bafta é “Uma batalha após a outra”, com 14 nomeações, seguido por “Pecadores”, que recebeu 13 indicações. As duas produções despontam como favoritas da temporada.
Veja a lista completa de indicados:
Melhor Filme
- Hamnet
- Uma Batalha Após a Outra
- Valor Sentimental
- Pecadores
- Marty Supreme
Melhor Filme em Língua Não-Inglesa
- Foi Apenas um Acidente
- O Agente Secreto
- Valor Sentimental
- Sirat
- A Voz de Hind Rajab
Melhor Roteiro Original
- I Swear
- Marty Supreme
- O Agente Secreto
- Valor Sentimental
- Pecadores
Melhor Roteiro Adaptado
- The Ballad of Wallis Island
- Bugonia
- Hamnet
- Uma Batalha Após a Outra
- Pillion
Melhor Ator
- Leonardo DiCaprio - Uma Batalha Após a Outra
- Timothée Chalamet - Marty Supreme
- Jessie Plemons - Bugonia
- Ethan Hawke - Blue Moon
- Michael B. Jordan - Pecadores
- Robert Aramayo - I Swear
Melhor Atriz
- Rose Byrne - Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
- Jessie Buckley - Hamnet
- Kate Hudson - Song Sung Blue: Um Sonho a Dois
- Emma Stone - Bugonia
- Chase Infiniti - Uma Batalha Após a Outra
- Renate Reinsve - Valor Sentimental
Melhor Ator Coadjuvante
- Benicio del Toro - Uma Batalha Após a Outra
- Sean Penn - Uma Batalha Após a Outra
- Jacob Elordi - Frankenstein
- Paul Mescal - Hamnet
- Peter Mullan - I Swear
- Stellan Skarsgard - Valor Sentimental
Melhor Atriz Coadjuvante
- Odessa A'Zion - Marty Supreme
- Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor Sentimental
- Wunmi Mosaku - Pecadores
- Teyana Taylor - Uma Batalha Após a Outra
- Emily Watson - Hamnet
- Carey Mulligan - The Ballad of Wallis Island
Melhor Direção
- Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra
- Ryan Coogler - Pecadores
- Chloé Zhao - Hamnet
- Josh Safdie - Marty Supreme
- Joachim Trier - Valor Sentimental
- Yorgos Lanthimos - Bugonia
Melhor Filme Britânico
- Extermínio: A Evolução
- Pillion
- Hamnet
- I Swear
- The Ballad of Wallis Island
- Morra, Amor
- Bridget Jones 4: Louca Pelo Garoto
- H is For Hawk
- Mr. Burton
- Steve
Melhor Estreia de um Roteirista, Diretor ou Produtor Britânico
- Jack King, Hollie Bryan e Lucy Meer - The Ceremony
- Akinola Davies Jr., Wale Davies - My Father's Shadow
- Harry Lighton - Pillion
- Myrid Carten - A Want in Her
- Cal McMau, Hunter Andrews, Eoin Dorin - Wasteman
Melhor Animação
- Elio
- A Pequena Amélie
- Zootopia 2
Melhor Documentário
- A 2000 Metros de Andriivka
- Seymour Hersh: Em Busca da Verdade
- Apocalipse nos Trópicos
- Mr. Nobody Against Putin
- A Vizinha Perfeita
Melhor Fotografia
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- Sonhos de Trem
Melhor Direção de Elenco
- I Swear
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- Valor Sentimental
- Marty Supreme
Melhor Filme Para Crianças e Família
- Arco
- Boong
- Lilo & Stitch
- Zootopia 2
Melhor Montagem
- F1
- Pecadores
- Uma Batalha Após a Outra
- Marty Supreme
- Casa de Dinamite
Melhor Figurino
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Pecadores
- Wicked: Parte 2
Melhor Maquiagem e Penteado
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Pecadores
- Wicked: Parte 2
Melhor Trilha Sonora
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
Melhor Som
- F1
- Frankenstein
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- Tempo de Guerra
Melhor Design de Produção
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
Melhores Efeitos Especiais
- Avatar: Fogo e Cinzas
- F1
- Frankenstein
- O Ônibus Perdido
- Como Treinar o Seu Dragão
Revelação do Ano
- Chase Infiniti
- Miles Caton
- Robert Aramayo
- Archie Madekwe
- Posy Sterling
Melhor Curta Animado Britânico
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- Cardboard
- Solstice
- Two Black Boys in Paradise
Melhor Curta Britânico
- Magid/Zafar
- Nostalgie
- Terence
- This is Endometriosis
- Welcome Home Freckles