‘O agente secreto’ é indicado ao Bafta em duas categorias

Longa brasileiro concorre nas categorias Melhor Filme em Língua Não-Inglesa e Melhor Roteiro Original

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
27/01/2026 10:13 - atualizado em 27/01/2026 10:27

Wagner Moura em cena de
'O agente secreto' concorre em duas categorias do Bafta, o Oscar inglês crédito: VICTOR JUCÁ/DIVULGAÇÃO

O filme brasileiro “O agente secreto”, protagonizado por Wagner Moura, foi indicado ao Bafta, a principal premiação do cinema do Reino Unido, em duas categorias: Melhor Filme em Língua Não-Inglesa e Melhor Roteiro Original. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (27/1), durante cerimônia realizada na Inglaterra e transmitida pelo YouTube. 

A entrega dos prêmios está marcada para o dia 22 de fevereiro, com transmissão no Brasil pela TV a cabo (TNT) e pelo streaming (HBO Max). Além da produção estrelada por Moura, outros dois brasileiros também estão na disputa do prêmio britânico. Adolpho Veloso concorre pela fotografia do filme “Sonhos de trem”, enquanto Petra Costa foi indicada pelo documentário “Apocalipse nos trópicos”.

Produção americana, “Sonhos de trem” acompanha a trajetória de um lenhador no oeste dos Estados Unidos, no início do século 20, que enfrenta a dor e a solidão após uma tragédia familiar. Já o documentário de Petra Costa aborda a relação entre o movimento evangélico e a política brasileira nos últimos anos.

Ambientado durante a ditadura militar, “O agente secreto” acompanha Marcelo, um professor universitário interpretado por Wagner Moura, que foge de uma ameaça de morte no Recife. O longa também está na corrida pelo Oscar, concorrendo nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator, para Moura.

No Bafta, no entanto, Wagner Moura ficou fora da pré-lista de Melhor Ator e, por isso, não pôde ser indicado individualmente.

Ser indicado ou premiado pelo Bafta não é um termômetro de bom desempenho no Oscar. As duas premiações possuem corpos de votantes distintos, o que frequentemente resulta em resultados diferentes. Na última temporada, por exemplo, “Ainda estou aqui”, de Walter Salles, rendeu ao Brasil seu primeiro Oscar, mas teve desempenho discreto no Bafta, onde perdeu o prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira para “Emilia Pérez”.

O filme brasileiro "O Agente Secreto" foi um dos grandes destaques do Globo de Ouro 2026, realizado neste dia 12 de janeiro, em Los Angeles.
O filme brasileiro “O Agente Secreto” foi um dos grandes destaques do Globo de Ouro 2026, realizado neste dia 12 de janeiro, em Los Angeles. Divulgac?a?o/Globo
A produção conquistou dois prêmios: Melhor Filme de Língua Não Inglesa e — pela 1ª vez na história — Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura.
A produção conquistou dois prêmios: Melhor Filme de Língua Não Inglesa e — pela 1ª vez na história — Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura. Divulgação
O longa também concorreu a Melhor Filme de Drama, mas o prêmio ficou com "Hamnet", adaptação do livro de Maggie O'Farrell que narra a história do filho de William Shakespeare e o amor que inspirou a criação de "Hamlet".
O longa também concorreu a Melhor Filme de Drama, mas o prêmio ficou com “Hamnet”, adaptação do livro de Maggie O’Farrell que narra a história do filho de William Shakespeare e o amor que inspirou a criação de “Hamlet”. Divulgac?a?o/Agata Grzybowska/Focus Features
Dirigido por Kleber Mendonça Filho,
Dirigido por Kleber Mendonça Filho, "O Agente Secreto" marcou o retorno do Brasil à lista de vencedores do Globo de Ouro após 27 anos, desde o triunfo de “Central do Brasil”. Divulgação
Ao receber o troféu de Melhor Ator, Wagner Moura fez um discurso emocionado, agradeceu aos colegas indicados e ao diretor. Ele ainda encerrou falando em português, exaltando o Brasil e a cultura brasileira.
Ao receber o troféu de Melhor Ator, Wagner Moura fez um discurso emocionado, agradeceu aos colegas indicados e ao diretor. Ele ainda encerrou falando em português, exaltando o Brasil e a cultura brasileira. Reprodução/TV Globo
Nas categorias de TV, a série "Adolescência" foi a mais premiada da noite, levando quatro troféus, incluindo Melhor Série Limitada.
Nas categorias de TV, a série “Adolescência” foi a mais premiada da noite, levando quatro troféus, incluindo Melhor Série Limitada. Divulgação
Destaque para Owen Cooper, de 16 anos, que se tornou o mais jovem vencedor da categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Televisão.
Destaque para Owen Cooper, de 16 anos, que se tornou o mais jovem vencedor da categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Televisão. Reprodução
Entre os filmes, "Uma Batalha Após a Outra" também se destacou, vencendo quatro categorias, entre elas Melhor Filme de Comédia ou Musical e Melhor Direção para Paul Thomas Anderson.
Entre os filmes, “Uma Batalha Após a Outra” também se destacou, vencendo quatro categorias, entre elas Melhor Filme de Comédia ou Musical e Melhor Direção para Paul Thomas Anderson. Divulgação/Warner Bros. Pictures
Um dos grandes destaques em premiações como o Globo de Ouro, o tapete vermelho é sempre um momento que desperta atenção da audiência. Mas você sabe como surgiu essa tradição? Veja a seguir!
Um dos grandes destaques em premiações como o Globo de Ouro, o tapete vermelho é sempre um momento que desperta atenção da audiência. Mas você sabe como surgiu essa tradição? Veja a seguir! Reprodução
Muito antes de se tornar um elemento do glamour de Hollywood, o tapete vermelho nas premiações tem uma origem antiga e simbólica, ligada à ideia de honra e poder.
Muito antes de se tornar um elemento do glamour de Hollywood, o tapete vermelho nas premiações tem uma origem antiga e simbólica, ligada à ideia de honra e poder. Flickr - Steve Collis
A primeira menção histórica a um tapete vermelho aparece na literatura da Grécia Antiga, especificamente na peça Agamemnon (458 a.C.), de Ésquilo.
A primeira menção histórica a um tapete vermelho aparece na literatura da Grécia Antiga, especificamente na peça Agamemnon (458 a.C.), de Ésquilo. Freepik
No texto, o rei Agamemnon retorna vitorioso da Guerra de Troia. Sua esposa, Clitemnestra, ordena que um caminho carmesim (vermelho escuro) seja estendido para ele.
No texto, o rei Agamemnon retorna vitorioso da Guerra de Troia. Sua esposa, Clitemnestra, ordena que um caminho carmesim (vermelho escuro) seja estendido para ele. Sandra Filipe/Unsplash
Séculos depois, o simbolismo continuou a ser usado em cerimônias reais e diplomáticas.
Séculos depois, o simbolismo continuou a ser usado em cerimônias reais e diplomáticas. Moshe Harosh/Pixabay
Nos Estados Unidos, há registros do uso do tapete vermelho já no século 19, especialmente em recepções oficiais e eventos políticos.
Nos Estados Unidos, há registros do uso do tapete vermelho já no século 19, especialmente em recepções oficiais e eventos políticos. Flickr - G20 Argentina
A ligação direta com o entretenimento começou em 1922, quando um tapete vermelho foi usado na estreia do filme
A ligação direta com o entretenimento começou em 1922, quando um tapete vermelho foi usado na estreia do filme "Robin Hood", no Egyptian Theatre, em Hollywood, para guiar as estrelas até seus assentos. Freepik/rawpixel.com
Desde 1961 — quando usou o tapete vermelho pela primeira vez —, o Oscar ajudou a transformar objeto em um espetáculo à parte, com transmissões televisivas focadas nos figurinos, entrevistas e chegada dos artistas.
Desde 1961 — quando usou o tapete vermelho pela primeira vez —, o Oscar ajudou a transformar objeto em um espetáculo à parte, com transmissões televisivas focadas nos figurinos, entrevistas e chegada dos artistas. Reprodução/YouTube

O inverso também já ocorreu. Em 1999, “Central do Brasil” venceu o Bafta na categoria de filme em língua estrangeira, mas não repetiu o feito no Oscar. Em 2004, “Cidade de Deus” levou o Bafta de Melhor Edição, com trabalho de Daniel Rezende, mas saiu sem estatuetas da premiação americana.

Neste ano, o filme mais indicado ao Bafta é “Uma batalha após a outra”, com 14 nomeações, seguido por “Pecadores”, que recebeu 13 indicações. As duas produções despontam como favoritas da temporada.

Veja a lista completa de indicados:

Melhor Filme

  • Hamnet
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Valor Sentimental
  • Pecadores
  • Marty Supreme

Melhor Filme em Língua Não-Inglesa

  • Foi Apenas um Acidente
  • O Agente Secreto
  • Valor Sentimental
  • Sirat
  • A Voz de Hind Rajab

Melhor Roteiro Original

  • I Swear
  • Marty Supreme
  • O Agente Secreto
  • Valor Sentimental
  • Pecadores

Melhor Roteiro Adaptado

  • The Ballad of Wallis Island
  • Bugonia
  • Hamnet
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pillion

Melhor Ator

  • Leonardo DiCaprio - Uma Batalha Após a Outra
  • Timothée Chalamet - Marty Supreme
  • Jessie Plemons - Bugonia
  • Ethan Hawke - Blue Moon
  • Michael B. Jordan - Pecadores
  • Robert Aramayo - I Swear

Melhor Atriz

  • Rose Byrne - Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
  • Jessie Buckley - Hamnet
  • Kate Hudson - Song Sung Blue: Um Sonho a Dois
  • Emma Stone - Bugonia
  • Chase Infiniti - Uma Batalha Após a Outra
  • Renate Reinsve - Valor Sentimental

Melhor Ator Coadjuvante

  • Benicio del Toro - Uma Batalha Após a Outra
  • Sean Penn - Uma Batalha Após a Outra
  • Jacob Elordi - Frankenstein
  • Paul Mescal - Hamnet
  • Peter Mullan - I Swear
  • Stellan Skarsgard - Valor Sentimental

Melhor Atriz Coadjuvante

  • Odessa A'Zion - Marty Supreme
  • Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor Sentimental
  • Wunmi Mosaku - Pecadores
  • Teyana Taylor - Uma Batalha Após a Outra
  • Emily Watson - Hamnet
  • Carey Mulligan - The Ballad of Wallis Island

Melhor Direção

  • Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra
  • Ryan Coogler - Pecadores
  • Chloé Zhao - Hamnet
  • Josh Safdie - Marty Supreme
  • Joachim Trier - Valor Sentimental
  • Yorgos Lanthimos - Bugonia

Melhor Filme Britânico

  • Extermínio: A Evolução
  • Pillion
  • Hamnet
  • I Swear
  • The Ballad of Wallis Island
  • Morra, Amor
  • Bridget Jones 4: Louca Pelo Garoto
  • H is For Hawk
  • Mr. Burton
  • Steve

Melhor Estreia de um Roteirista, Diretor ou Produtor Britânico

  • Jack King, Hollie Bryan e Lucy Meer - The Ceremony
  • Akinola Davies Jr., Wale Davies - My Father's Shadow
  • Harry Lighton - Pillion
  • Myrid Carten - A Want in Her
  • Cal McMau, Hunter Andrews, Eoin Dorin - Wasteman

Melhor Animação

  • Elio
  • A Pequena Amélie
  • Zootopia 2

Melhor Documentário

  • A 2000 Metros de Andriivka
  • Seymour Hersh: Em Busca da Verdade
  • Apocalipse nos Trópicos
  • Mr. Nobody Against Putin
  • A Vizinha Perfeita

Melhor Fotografia

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
  • Sonhos de Trem

Melhor Direção de Elenco

  • I Swear
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
  • Valor Sentimental
  • Marty Supreme

Melhor Filme Para Crianças e Família

  • Arco
  • Boong
  • Lilo & Stitch
  • Zootopia 2

Melhor Montagem

  • F1
  • Pecadores
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Marty Supreme
  • Casa de Dinamite

Melhor Figurino

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Pecadores
  • Wicked: Parte 2

Melhor Maquiagem e Penteado

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Pecadores
  • Wicked: Parte 2

Melhor Trilha Sonora

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores

Melhor Som

  • F1
  • Frankenstein
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
  • Tempo de Guerra

Melhor Design de Produção

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores

Melhores Efeitos Especiais

  • Avatar: Fogo e Cinzas
  • F1
  • Frankenstein
  • O Ônibus Perdido
  • Como Treinar o Seu Dragão 

Revelação do Ano

  • Chase Infiniti
  • Miles Caton
  • Robert Aramayo
  • Archie Madekwe
  • Posy Sterling

Melhor Curta Animado Britânico

  • Cardboard
  • Solstice
  • Two Black Boys in Paradise

Melhor Curta Britânico

  • Magid/Zafar
  • Nostalgie
  • Terence
  • This is Endometriosis
  • Welcome Home Freckles

