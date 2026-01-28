Streaming anuncia exibição de 'O agente secreto'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Netflix anunciou que é coprodutora do filme brasileiro “O agente secreto”, longa de Kleber Mendonça Filho que recebeu quatro indicações ao Oscar, e será disponibilizado posteriormente para os assinantes da plataforma. A informação foi confirmada pelo diretor, em uma rede social, na terça-feira (27/1).

e O ÚLTIMO AZUL já está lá ????? https://t.co/RygnUhGuTc — Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) January 27, 2026

No mesmo dia, o co-CEO global da Netflix, Greg Peters, também anunciou a entrada do filme no streaming, durante a inauguração do novo escritório da companhia no Brasil, em São Paulo. Segundo ele, além de atuar como coprodutora, a empresa também realizou o pré-licenciamento do longa, o que garante à plataforma o direito de exibição do filme após sua passagem pelos cinemas.

“Nós adoramos licenciamento, fazemos muito. Estamos planejando fazer mais e mais, e isso também significa ser flexível em modelos como coprodução e pré-licenciamento. Um exemplo que eu adoro, muito recente, é o nosso apoio ao filme chamado ‘O agente secreto’”, afirmou Peters na ocasião, de acordo com a coluna de Mônica Bergamo.

O pré-licenciamento é um modelo de negócio no qual a aquisição dos direitos ocorre antes mesmo do início das filmagens. Nesse caso, a Netflix fechou o acordo antes de o filme começar a ser gravado, assegurando sua posterior disponibilização no catálogo da plataforma.

A data de estreia de “O agente secreto” no streaming ainda não foi definida. Segundo a empresa, o anúncio será feito mais próximo do lançamento, para respeitar a janela de exibição nos cinemas.

Ambientado em 1977, “O agente secreto” acompanha a trajetória de Marcelo, personagem interpretado por Wagner Moura, um professor universitário do Recife que passa a ser jurado de morte por um empresário aliado ao regime militar. O filme se insere no contexto da ditadura brasileira e tem sido destacado internacionalmente, acumulando quatro indicações ao Oscar e duas ao Bafta, além de ter ganhado dois Globos de Ouro.

