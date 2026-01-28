Streaming anuncia exibição de 'O agente secreto'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
A Netflix anunciou que é coprodutora do filme brasileiro“O agente secreto”, longa de Kleber Mendonça Filho que recebeu quatro indicações aoOscar, e será disponibilizado posteriormente para os assinantes da plataforma. A informação foi confirmada pelo diretor, em uma rede social, na terça-feira (27/1).
No mesmo dia, o co-CEO global da Netflix, Greg Peters, também anunciou a entrada do filme no streaming, durante a inauguração do novo escritório da companhia no Brasil, em São Paulo. Segundo ele, além de atuar como coprodutora, a empresa também realizou o pré-licenciamento do longa, o que garante à plataforma o direito de exibição do filme após sua passagem pelos cinemas.
“Nós adoramos licenciamento, fazemos muito. Estamos planejando fazer mais e mais, e isso também significa ser flexível em modelos como coprodução e pré-licenciamento. Um exemplo que eu adoro, muito recente, é o nosso apoio ao filme chamado ‘O agente secreto’”, afirmou Peters na ocasião, de acordo com a coluna de Mônica Bergamo.
O pré-licenciamento é um modelo de negócio no qual a aquisição dos direitos ocorre antes mesmo do início das filmagens. Nesse caso, a Netflix fechou o acordo antes de o filme começar a ser gravado, assegurando sua posterior disponibilização no catálogo da plataforma.
A data de estreia de “O agente secreto” no streaming ainda não foi definida. Segundo a empresa, o anúncio será feito mais próximo do lançamento, para respeitar a janela de exibição nos cinemas.
Ambientado em 1977, “O agente secreto” acompanha a trajetória de Marcelo, personagem interpretado por Wagner Moura, um professor universitário do Recife que passa a ser jurado de morte por um empresário aliado ao regime militar. O filme se insere no contexto da ditadura brasileira e tem sido destacado internacionalmente, acumulando quatro indicações ao Oscar e duas ao Bafta, além de ter ganhado dois Globos de Ouro.
O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, conquistou quatro indicações ao Oscar 2026, incluindo Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. A obra também está entre os indicados a Melhor Elenco na nova categoria e a Wagner Moura foi indicado a Melhor Ator pela atuação central no longa.
O Agente Secreto em categorias de destaque reforça a projeção internacional do cinema brasileiro nesta edição da premiação. Wagner Moura compete com nomes como Timothée Chalamet e Leonardo DiCaprio na disputa por Melhor Ator.
O filme brasileiro, inclusive, foi um dos grandes destaques do Globo de Ouro 2026, realizado no dia 12 de janeiro, em Los Angeles.
A produção conquistou dois prêmios: Melhor Filme de Língua Não Inglesa e — pela 1ª vez na história — Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura.
O longa também concorreu a Melhor Filme de Drama, mas o prêmio ficou com “Hamnet”, adaptação do livro de Maggie O’Farrell que narra a história do filho de William Shakespeare e o amor que inspirou a criação de “Hamlet”.
Dirigido por Kleber Mendonça Filho, “O Agente Secreto” marcou o retorno do Brasil à lista de vencedores do Globo de Ouro após 27 anos, desde o triunfo de “Central do Brasil”.
Ao receber o troféu de Melhor Ator, Wagner Moura fez um discurso emocionado, agradeceu aos colegas indicados e ao diretor. Ele ainda encerrou falando em português, exaltando o Brasil e a cultura brasileira.
Nas categorias de TV, a série “Adolescência” foi a mais premiada da noite, levando quatro troféus, incluindo Melhor Série Limitada.
Destaque para Owen Cooper, de 16 anos, que se tornou o mais jovem vencedor da categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Televisão.
Entre os filmes, “Uma Batalha Após a Outra” também se destacou, vencendo quatro categorias, entre elas Melhor Filme de Comédia ou Musical e Melhor Direção para Paul Thomas Anderson.
Um dos grandes destaques em premiações como o Globo de Ouro, o tapete vermelho é sempre um momento que desperta atenção da audiência. Mas você sabe como surgiu essa tradição? Veja a seguir!
Muito antes de se tornar um elemento do glamour de Hollywood, o tapete vermelho nas premiações tem uma origem antiga e simbólica, ligada à ideia de honra e poder.
A primeira menção histórica a um tapete vermelho aparece na literatura da Grécia Antiga, especificamente na peça Agamemnon (458 a.C.), de Ésquilo.
No texto, o rei Agamemnon retorna vitorioso da Guerra de Troia. Sua esposa, Clitemnestra, ordena que um caminho carmesim (vermelho escuro) seja estendido para ele.
A cor, rara e cara, era associada à nobreza e aos deuses, e caminhar sobre ela significava status elevado.
Séculos depois, o simbolismo continuou a ser usado em cerimônias reais e diplomáticas.
Na Europa medieval e moderna, tapetes vermelhos eram estendidos para receber monarcas, líderes religiosos e chefes de Estado, reforçando a ideia de que aquela pessoa era especial e digna de honra.
Nos Estados Unidos, há registros do uso do tapete vermelho já no século 19, especialmente em recepções oficiais e eventos políticos.
A ligação direta com o entretenimento começou em 1922, quando um tapete vermelho foi usado na estreia do filme “Robin Hood”, no Egyptian Theatre, em Hollywood, para guiar as estrelas até seus assentos.
Desde 1961 — quando usou o tapete vermelho pela primeira vez —, o Oscar ajudou a transformar objeto em um espetáculo à parte, com transmissões televisivas focadas nos figurinos, entrevistas e chegada dos artistas.
