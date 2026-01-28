‘O agente secreto’ é indicado ao César, o Oscar francês

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O filme brasileiro “O agente secreto” foi indicado ao César 2026 na categoria de Melhor Filme Internacional, conforme anunciado nesta quarta-feira (28/1). A produção concorre com o espanhol “Sirât”, o chinês “Black dog”, o norte-americano “Uma batalha após a outra” e o norueguês “Valor sentimental”.

Considerado o “Oscar francês”, o César Awards será entregue no dia 26 de fevereiro, em cerimônia marcada para a arena L’Olympia, em Paris. Nesta edição, o prêmio honorário será concedido ao ator Jim Carrey, em reconhecimento à sua trajetória no cinema.

Entre os destaques da lista de indicados, o filme “Nouvelle Vague”, dirigido por Richard Linklater, lidera a disputa com dez indicações, incluindo a de melhor filme.

A indicação ao César reforça a sequência de reconhecimentos internacionais de “O agente secreto”. Na terça-feira, o BAFTA 2026 divulgou seus indicados, com presença expressiva do Brasil em quatro categorias. O longa protagonizado por Wagner Moura recebeu duas indicações: Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Roteiro Original. Já “Apocalipse nos trópicos” concorre a melhor documentário, enquanto Adolpho Veloso, diretor de fotografia de “Sonhos de trem”, foi indicado na categoria de Melhor Fotografia.

Depois do BAFTA ontem, O AGENTE SECRETO acaba de ser indicado ao CÉSAR de Filme Estrangeiro, na França, agora há pouco. Nosso filme continua indo muito bem em cartaz nos cinemas franceses, passando hoje dos 400 mil espectadores. Muito obrigado aos nosso distribuidores… https://t.co/TwqN94mws2 — Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) January 28, 2026

Em publicação nas redes sociais, o diretor Kleber Mendonça Filho celebrou a nova indicação e o desempenho do filme na França. “Depois do BAFTA ontem, ‘O agente secreto’ acaba de ser indicado ao César de Filme Estrangeiro, na França, agora há pouco. Nosso filme continua indo muito bem em cartaz nos cinemas franceses, passando hoje dos 400 mil espectadores. Muito obrigado aos nossos distribuidores”, escreveu, agradecendo à distribuidora Ad Vitam.

“O agente secreto” também concorre em quatro categorias do Oscar: Melhor Filme Internacional, Melhor Filme, Melhor Elenco e Melhor Ator, com Wagner Moura.

Veja lista dos indicados ao Cesar 2026

Melhor atriz

Leïla Bekhti — "Minha mãe, Deus e Sylvie Vartan"

Valeria Bruni Tedeschi — "O apego"

Léa Drucker — "Dossiê 137"

Isabelle Huppert — "A mulher mais rica do mundo"

Mélanie Thierry — "O quarto de Mariana"

Melhor ator

Claes Bang — "O desconhecido da grande arca"

Bastien Bouillon — "Partir um dia"

Laurent Lafitte — "A mulher mais rica do mundo"

Pio Marmaï — "O apego"

Benjamin Voisin — "O estrangeiro"



Melhor atriz coadjuvante

Jeanne Balibar — "Nino"

Dominique Blanc — "Partir um dia"

Marina Foïs — "A mulher mais rica do mundo"

Ji-Min Park — "A caçula"

Vimala Pons — "O apego"

Melhor ator coadjuvante

Swann Arlaud — "O desconhecido da grande arca"

Xavier Dolan — "O desconhecido da grande arca"

Michel Fau — "O desconhecido da grande arca"

Pierre Lottin — "O estrangeiro"

Raphaël Personnaz — "A mulher mais rica do mundo"

Melhor atriz revelação

Manon Clavel — "Kika"

Suzanne Lindon — "A chegada do futuro"

Nadia Melliti — "A caçula"

Camille Rutherford — "Jane Austen arruinou minha vida"

Anja Verderosa — "A provação do fogo"

Melhor ator revelação

Idir Azougli — "Météors"

Sayyid El Alami — "La Pampa"

Félix Lefebvre — "A provação do fogo"

Guillaume Marbeck — "Nouvelle Vague"

Théodore Pellerin — "Nino"

Melhor roteiro original

Dominik Moll, Gilles Marchand — "Dossiê 137"

Pauline Loquès — "Nino"

Holly Gent, Vince Palmo — "Nouvelle Vague"

Franck Dubosc, Sarah Kaminsky — "Um urso no Jura"

Jafar Panahi — "Um simples acidente"

Melhor adaptação

Carine Tardieu, Raphaële Moussafer, Agnès Feuvre — "O apego"

Stéphane Demoustier — "O desconhecido da grande arca"

Hafsia Herzi — "A caçula"

Melhor trilha sonora original

Arnaud Toulon — "Arco"

Olivier Marguerit — "Dossiê 137"

Fatima Al Qadiri — "O estrangeiro"

Alex Beaupain — "A mulher mais rica do mundo"

Amine Bouhafa — "A caçula"

Melhor som

Nicolas Becker, Andrea Ferrera, Damien Lazzerini — "Arco"

Romain Cadilhac, Marc Namblard, Olivier Touche, Olivier Goinard — "O canto das florestas"

François Maurel, Rym Debbarh-Mounir, Nathalie Vidal — "Dossiê 137"

Jean Minondo, Serge Rouquairol, Christophe Vingtrinier — "Nouvelle Vague"

Rémi Chanaud, Jeanne Delplancq, Fanny Martin, Niels Barletta — "Partir um dia"



Melhor fotografia

Elin Kirschfink — "O apego"

Patrick Ghiringhelli — "Dossiê 137"

Marine Atlan — "L’Engloutie"

Manu Dacosse — "O estrangeiro"

David Chambille — "Nouvelle Vague"



Melhor montagem

Stan Collet — "13 dias, 13 noites"

Christel Dewynter — "O apego"

Laurent Rouan — "Dossiê 137"

Catherine Schwartz — "Nouvelle Vague"

Géraldine Mangenot — "A caçula"

Melhor figurino

Céline Guignard — "La condition"

Corinne Bruand — "Drácula"

Jürgen Doering — "A mulher mais rica do mundo"

Pascaline Chavanne — "Nouvelle Vague"

Pierre-Yves Gayraud — "A chegada do futuro"

Melhor direção de arte

Jean-Philippe Moreaux — "Chien 51"

Catherine Cosme — "O desconhecido da grande arca"

Riton Dupire-Clément — "Minha mãe, Deus e Sylvie Vartan"

Katia Wyszkop — "Nouvelle Vague"

Marie Cheminal — "A chegada do futuro"

Melhores efeitos visuais

Cédric Fayolle — "Chien 51"

Rodolphe Chabrier, Benoît de Longlée — "O homem que encolhe"

Lise Fischer — "O desconhecido da grande arca"

Alain Carsoux — "Nouvelle Vague"



Melhor direção

Carine Tardieu — "O apego"

Dominik Moll — "Dossiê 137"

Stéphane Demoustier — "O desconhecido da grande arca"

Richard Linklater — "Nouvelle Vague"

Hafsia Herzi — "A caçula"



Melhor curta-metragem de animação

Raphaël Jouzeau — "Les belles cicatrices"

Jocelyn Charles — "Dieu est timide"

Sandra Desmazières — "Fille de l’eau"

Melhor curta-metragem documental

Margaux Fournier — "Au bain des dames"

Laïs Decaster — "Car wash"

Paul Kermarec — "Ni dieu ni père"

Melhor curta-metragem de ficção

Arnaud Delmarle — "Big boys don’t cry"

Natalie Musteata, Alexandre Singh — "Deux personnes échangeant de la salive"

Ambroise Rateau — "Mort d’un acteur"

Róisín Burns — "Wonderwall"

Melhor filme de animação

Maïlys Vallade, Liane-Cho Han — "Amélie et la métaphysique des tubes"

Ugo Bienvenu — "Arco"

Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’Limi — "La vie de Château, mon enfance à Versailles"

Melhor documentário

Mathias Mlekuz — "À bicyclette !"

Vincent Munier — "O canto das florestas"

Dominique Cabrera — "O quinto plano de La Jetée"

Yannick Kergoat — "Ninguém entende nada"

Sepideh Farsi — "Put your soul on your hand and walk"

Melhor filme de estreia

Ugo Bienvenu — "Arco"

Aurélien Peyre — "A provação do fogo"

Pauline Loquès — "Nino"

Antoine Chevrollier — "La Pampa"

Amélie Bonnin — "Partir um dia"

Melhor filme internacional

Kleber Mendonça Filho — "O agente secreto"

Guan Hu — "Black dog"

Oliver Laxe — "Sirât"

Paul Thomas Anderson — "Uma batalha após a outra"

Joachim Trier — "Valor sentimental"

Melhor filme