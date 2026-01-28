Quando 'O agente secreto' chega ao streaming?

Em cartaz nos cinemas de todo o país desde novembro do ano passado, "O agente secreto", filme de Kleber Mendonça Filho indicado a quatro Oscars, registrou aumento de bilheteria na última semana após o anúncio oficial das indicações do maior prêmio do cinema.

O longa passou a figurar ao lado de grandes produções estrangeiras no ranking das maiores bilheterias do país, alcançando a marca de 1,7 milhão de espectadores nos cinemas brasileiros.

Nessa terça-feira (27/1), a Netflix anunciou que é coprodutora de "O agente secreto" e que o longa será disponibilizado para os assinantes da plataforma após o encerramento de sua exibição nos cinemas.

Segundo o co-CEO global da Netflix, Greg Peters, a empresa realizou o pré-licenciamento e a coprodução do longa, que garantem à plataforma o direito de exibição.

Nas redes sociais, Kleber Mendonça Filho afirmou que o filme segue em cartaz ao longo de fevereiro. A exibição deve seguir até março, quando acontece a cerimônia do Oscar.

Procurada pela reportagem, a assessoria do filme informou não haver, até o momento, mais detalhes sobre o cronograma no streaming. Portanto, ainda não há previsão oficial para a estreia do filme nas plataformas digitais no Brasil.

Como comparação, "Ainda estou aqui", de Walter Salles, permaneceu mais de 20 semanas (cerca de cinco meses) em exibição exclusiva antes de chegar ao streaming.