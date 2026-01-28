Sydney Sweeney cria marca de lingerie e estrela campanha de lançamento
Atriz segue os passos de Rihanna e Kim Kardashian e estreia a Syrn, apresentada nas redes sociais com fotos da própria fundadora vestindo os primeiros modelos
Sydney Sweeney decidiu enveredar pelo mesmo caminho de Rihanna e Kim Kardashian: lançou sua própria marca de calcinhas e sutiãs.
A Syrn, empresa da atriz, foi criada em parceria com Jeff Bezos, o terceiro homem mais rico do mundo, dono da Amazon.
A atriz anunciou a novidade nessa terça-feira (27/1), nas redes sociais. E vestiu ela mesma os primeiros modelos.
O lançamento oficial acontece dias após a atriz se envolver em uma confusão com autoridades americanas ao pendurar sutiãs no letreiro de Hollywood para fazer uma campanha. Ela foi notificada por vandalismo e proibida de divulgar o material.
Nas fotos de lançamento da marca, Sydney aparece vestindo um conjunto preto com cinta-liga, um collant preto e outro branco, de renda, e modelos mais "comfy" como uma cueca e um top.