Sydney Sweeney cria marca de lingerie e estrela campanha de lançamento

Atriz segue os passos de Rihanna e Kim Kardashian e estreia a Syrn, apresentada nas redes sociais com fotos da própria fundadora vestindo os primeiros modelos

ANAHI MARTINHO
ANAHI MARTINHO
Repórter
28/01/2026 13:52

Sydney Sweeney posa como modelo no lançamento da Syrn, sua nova marca de lingerie
Sydney Sweeney posa como modelo no lançamento da Syrn, sua nova marca de lingerie crédito: Instagram/ Reprodução

Sydney Sweeney decidiu enveredar pelo mesmo caminho de Rihanna e Kim Kardashian: lançou sua própria marca de calcinhas e sutiãs.

A Syrn, empresa da atriz, foi criada em parceria com Jeff Bezos, o terceiro homem mais rico do mundo, dono da Amazon.

Sydney Sweeney lida com patroa aterrorizante em ‘A empregada’

A atriz anunciou a novidade nessa terça-feira (27/1), nas redes sociais. E vestiu ela mesma os primeiros modelos.

O lançamento oficial acontece dias após a atriz se envolver em uma confusão com autoridades americanas ao pendurar sutiãs no letreiro de Hollywood para fazer uma campanha. Ela foi notificada por vandalismo e proibida de divulgar o material.

Nas fotos de lançamento da marca, Sydney aparece vestindo um conjunto preto com cinta-liga, um collant preto e outro branco, de renda, e modelos mais "comfy" como uma cueca e um top.

