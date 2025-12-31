Polêmicas ofuscam o brilho da estrela Sydney Sweeney
Atriz de 'A empregada' amargou três fracassos de bilheteria em 2025. Acusada de estimular o racismo e a hipersexualização da mulher, ela ganhou apoio de Trump
O ano de 2025 foi tudo, menos monótono, para Sydney Sweeney. Antes vista pela crítica e pelo mercado como estrela em ascensão e uma das atrizes mais promissoras de sua geração, a americana passou os últimos meses no centro de uma sucessão de controvérsias que impactaram sua imagem pública.
Sweeney esteve associada tanto a fracassos de bilheteria quanto a polêmicas, nas redes sociais, envolvendo política e acusações de eugenia e hipersexualização. Propagandas feitas por ela renderam centenas de comentários on-line e dividiram opiniões.
Em julho, a jovem, de 28 anos, estrelou a campanha publicitária da American Eagle com o slogan “Sydney Sweeney has great jeans” (“Sydney Sweeney tem ótimos jeans”), que se tornou alvo de críticas nas redes sociais.
A propaganda foi acusada de hipersexualizar o corpo feminino, recorrendo à mensagem interpretada por muitos como racista e eugenista, por destacar a aparência da atriz (loira, de olhos azuis) por meio do suposto trocadilho sonoro entre jeans e genes, palavras pronunciadas da mesma forma em inglês.
A controvérsia ganhou mais repercussão quando Donald Trump elogiou publicamente o anúncio. “Sydney Sweeney, uma republicana registrada, tem o anúncio mais quente que existe. É para a American Eagle, e as calças jeans estão voando das prateleiras. Pegue-os, Sydney!”, escreveu o presidente americano no X.
A informação de que Sydney é filiada ao partido veio à tona em meio à polêmica e aumentou a repercussão negativa entre os núcleos mais progressistas.
Após dois meses, Sweeney disse à revista GQ que ficou surpresa com a repercussão da campanha e classificou como “surreal” o fato de Trump ter comentado o anúncio. A resposta breve não convenceu parte dos internautas. No início de dezembro, a atriz voltou ao tema e negou diretamente que a ação publicitária tivesse conotação racista.
Banheira e hipocrisia
No início de 2025, ela fez parceria com a marca de cuidados pessoais masculinos Dr. Squatch, que incluiu a venda de um sabonete feito com água de seu banho.
A ação contou com vídeos da atriz na banheira e trocadilhos de conotação sexual. O caso repercutiu, com críticas à hipocrisia da jovem ao lucrar e incentivar a hipersexualização das mulheres e do próprio corpo, tema sobre o qual ela havia se manifestado de forma crítica em outras ocasiões.
No cinema, 2025 foi especialmente duro. Sydney Sweeney emplacou três lançamentos com desempenho muito abaixo do esperado: “Americana”, “Eden” e “Christy”. O trio arrecadou valores considerados decepcionantes diante dos orçamentos e das expectativas do mercado. Parte da crítica passou a relacionar os resultados negativos ao desgaste da imagem da atriz fora das telas.
A última promessa do ano para Sydney é “A empregada”, filme que entra em cartaz nesta quinta-feira (1º/12) no circuito comercial de BH. Fotos, vídeo e entrevistas da atriz com a colega de elenco Amanda Seyfried durante a turnê de divulgação estão circulando nas redes sociais de forma positiva entre os fãs. (Ana Clara Cottecco/Folhapress e redação)
“A EMPREGADA”
EUA, 2025, 131min. De Paul Feig, com Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar. Pré-estreia nesta quarta (31/12) no Cineart Del Rey (16h) e Estação BH (16h). Estreia quinta-feira (1º/12) em salas das redes Cineart, Cinemark e Estação BH.