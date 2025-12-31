Assine
Documentário mostra como modernistas brasileiros enfrentaram Hitler

Filme de Zeca Brito resgata exposição londrina, em 1944, que reuniu artistas do Brasil em meio ao acirramento da Segunda Guerra Mundial

Lucas Lanna Resende
Repórter
Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas
31/12/2025 02:00

Telas Cena gaúcha e Jangadas do Nordeste, de Candido Portinari, expostas lado a lado no Palácio Itamaraty, em Brasília  
Cena do documentário "Arte da diplomacia" mostra as telas "Cena gaúcha" e "Jangadas do Nordeste", de Candido Portinari, no Palácio Itamaraty, em Brasília crédito: Anti-filmes/Reprodução

Depois do Dia D, quando cerca de 150 mil soldados aliados cruzaram o Canal da Mancha, em 1944, para dar início à libertação da Europa Ocidental, Hitler reagiu lançando mísseis sobre Londres. A ofensiva alemã não surtiu o efeito esperado. Os Aliados seguiram avançando pelo Oeste europeu, enquanto a União Soviética pressionava ao Leste. Em 1945, Berlim foi tomada e Hitler se suicidou, selando o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa.

Entre tantos acontecimentos extraordinários, o que mais chamou a atenção do cineasta Zeca Brito foi um episódio bem mais discreto, praticamente: a exposição realizada na Royal Academy of Arts, em Londres, justamente o alvo dos mísseis alemães, em 1944, reunindo 168 pinturas e desenhos de 70 modernistas brasileiros.

Brito explica no documentário “Arte da diplomacia”, disponível na plataforma CurtaOn!, que a mostra foi articulada pelo então ministro das Relações Exteriores, Oswaldo Aranha (1894-1960), como gesto de agradecimento aos britânicos pelo apoio na luta contra o nazifascismo.

O gesto extrapolava o campo diplomático. A iniciativa também buscava difundir a cultura brasileira e, ao mesmo tempo, provocar Adolf Hitler. “Ele considerava o modernismo uma arte degenerada”, observa o diretor. “Então, realizar uma exposição só com artistas modernistas em um país inimigo, naquele contexto, era também uma forma de provocação”, acrescenta.

Para a curadoria, Oswaldo Aranha recorreu a Candido Portinari, que delegou a tarefa aos amigos Augusto Rodrigues, Clóvis Graciano e Alcides Rocha Miranda. Em um movimento inédito, o trio reuniu artistas de diferentes vertentes – tanto nomes consagrados no Brasil, como Portinari, Di Cavalcanti, Volpi, Tarsila do Amaral e Guignard, quanto aqueles então considerados “primitivos” pela academia, caso de Heitor dos Prazeres, Djanira e José Bernardo Cardoso Júnior, o Cardosinho.

 

Cardosinho e Lucy Citti Ferreira

Ao se debruçar sobre a exposição de Londres, “Arte da diplomacia” resgata artistas que caíram no esquecimento no Brasil, mas cujas obras foram adquiridas e incorporadas a acervos de instituições públicas britânicas. Um dos casos mais emblemáticos é o de Cardosinho, cuja tela apresentada na capital inglesa passou a integrar o acervo da Tate Britain.

A maior parte de suas telas retrata paisagens do Rio de Janeiro, especialmente a Baía de Guanabara. Autodidata, ele não se preocupava com a perspectiva realista nem com a profundidade recomendada pela academia. A simplicidade formal orienta seu trabalho, cuja expressividade se constrói pela cor.

Outra artista pouco lembrada no Brasil, mas resgatada pelo filme, é Lucy Citti Ferreira, que teve uma de suas obras incorporada ao acervo da Manchester Art Gallery.

Lucy estudou na École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, em Paris, e, ao retornar ao Brasil, foi apresentada por Mário de Andrade ao pintor Lasar Segall. Suas telas se destacam por fundos escuros, em tons terrosos, e por figuras estilizadas, que contribuem para a construção de atmosfera densa e introspectiva.

Quase mineiro

Também integram esse “lado B” José Moraes, Gastão Worms e Carlos Scliar – esse último, judeu, comunista e gay, era profundamente marcado por ideais combatidos pelo nazismo. O gaúcho Scliar se mudou para Ouro Preto, onde manteve ateliê, e foi convocado para integrar a Força Expedicionária Brasileira (FEB).

Desenho de Carlos Scliar, que produziu obras de arte no front europeu da Segunda Guerra Mundial, mostra um soldado de capacete e uniforme
Desenho de Carlos Scliar, que produziu obras de arte no front europeu da Segunda Guerra Mundial Carlos Scliar/reprodução

“Foi na guerra que se iniciou uma nova etapa em minha pintura. Eu era, se não um pessimista, quase um cético; descobri-me, então, um lírico; visceralmente otimista, com uma confiança na humanidade. Foram os desenhos que me salvaram”, escreveu Scliar, referindo-se à série “Desenhos de salvação”, produzida no campo de batalha.

Embora hoje se conheça a lista dos artistas que participaram da exposição inglesa, pouco se sabe sobre o destino das 168 obras exibidas. Registraram-se 88 vendas, mas não há informações sobre para onde todas as peças foram.


“Essa é uma pesquisa permanente”, observa Zeca Brito. “Entre os quadros vendidos, muitos reapareceram e hoje integram coleções particulares. Mas é difícil ter controle absoluto. As obras adquiridas por instituições públicas permanecem no mesmo território, enquanto as que foram para colecionadores são objeto de especulação e migram constantemente. Galerias públicas são espaços seguros de preservação. Apesar do preconceito contra o espaço público, foram as instituições britânicas que garantiram a conservação de obras de Portinari e Di Cavalcanti”, conclui o cineasta.

“ARTE DA DIPLOMACIA”

Brasil, 2023, 90 min. Documentário de Zeca Brito disponível na plataforma CurtaOn!

Tópicos relacionados:

exposicoes-e-museus filme modernismo portinari segunda-guerra

