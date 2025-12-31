Agenda de 2026: agitação dos festivais de música começa em janeiro

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

O calendário musical de 2026 chega marcado pelo público cada vez mais exigente. Pesquisas recentes, como o Panorama Mapa dos Festivais, indicam que a infraestrutura passou a pesar mais do que o preço na decisão de ir ou não a eventos dessa natureza. Conforto, organização e bem-estar deixaram de ser detalhes, tornando-se prioridades. Confira os festivais mais aguardados de Minas Gerais e alguns destaques fora do estado.

EM MINAS

• Punk no Parque

O ano começa com a terceira edição do Punk no Parque, em 17 de janeiro, no Catavento Cultural, no Bairro Ipiranga, em BH. Com novo formato, a ideia é resgatar o espírito do Matriz, casa de shows emblemática da cena underground de Belo Horizonte nos anos 1990. Em comemoração aos 25 anos do disco “Afasia”, a banda Dead Fish é a headliner do evento, que conta ainda com Zander, Not I, Montese e Superama. Os ingressos custam R$ 150.

O cantor e compositor Nando Reis vai se apresentar em 31 de janeiro no Festival da Flor, no Parque das Mangabeiras Leandro Couri/EM/D.A Press

• Festival da Flor

Estrelas do rock oitentista, Paula Toller e Nando Reis são atrações do Festival da Flor, em 31 de janeiro, no Parque das Mangabeiras. Estão confirmados No Label e os DJs Junio Assisi e Bela Simões. Ingressos de R$ 60 (meia solidária) a R$ 320 (inteira), já no 4º e 5º lotes.

• Carnaval dos Sonhos

De olho no carnaval, Thiaguinho, Pedro Sampaio, Menos é Mais e Bloco do Silva integram o line-up do Carnaval dos Sonhos 2026. O evento terá cinco dias, entre 13 e 17 de fevereiro, na área externa do Mineirinho. É possível comprar ingresso único, a partir de R$ 150, ou passaporte para todos os dias, a partir de R$ 650, com opções open bar em valores mais altos.

Ajuliacosta, jovem destaque do rap nacional, vai cantar no Festival Sarará, em 23 de maio Mateus Aguiar/Instagram Ajuliacosta

• Sarará

A 13ª edição do Festival Sarará está marcada para 23 de maio, no Parque das Mangabeiras, reunindo a diversidade da música brasileira, com samba, rap, pagodão e MPB. Já estão confirmadas Alcione, Luedji Luna e Ajuliacosta, além do Psirico. Os ingressos custam a partir de R$ 120.

• Rap Game

Em 11 de abril, um sábado, a área externa do Mineirinho recebe o Rap Game. O festival, que nasceu em Belo Horizonte e já passou por Brasília, Salvador e Goiânia, retorna à capital mineira com BK, Kayblack e Major RD no line-up, ainda sem atrações femininas confirmadas. Ingressos a partir de R$ 109.

• STL Festival

No dia 6 de junho, feriado de Corpus Christi, São Thomé das Letras, no Sul de Minas, recebe o STL Festival, que comemora 10 anos de história. Entre as atrações estão Edson Gomes, Matuê, Marcelo D2, Marcelo Falcão, Cidade Negra e Rael. Os ingressos custam a partir de R$ 200. Além de shows, o evento oferece espaço estruturado para camping na cidade mística.

Trio Gilsons, formado por João Gil, José Gil e Francisco Gil, volta a BH em agosto para cantar no Festival Sensacional Zabenzi/Divulgação

• Sensacional

Ao lado do Sarará, o Sensacional é um dos festivais mais tradicionais e aguardados de Belo Horizonte. A edição de 2026 está marcada para 7 e 8 de agosto, no Parque Ecológico da Pampulha, mantendo o formato já consolidado: noite de abertura na sexta, com atrações a serem anunciadas, e o sábado inteiro dedicado a shows. Já estão confirmados Gilsons, Pabllo Vittar, Gaby Amarantos e Edson Gomes. Os ingressos para sábado custam a partir de R$ 140.

FORA DE MINAS

• Lollapalooza Brasil

O Lollapalooza Brasil será realizado de 20 a 22 de março de 2026, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O Lolla Day, ingresso para um dia, custa a partir de R$ 500, enquanto o Lolla Pass, para os três dias, sai a partir de R$ 1.050. Os portões abrem às 11h e o evento se encerra à 1h. Sabrina Carpenter fecha a sexta-feira (20), Chappell Roan é a principal atração do sábado (21) e Tyler, The Creator encerra o domingo (22). O line-up inclui Doechii, Lorde e Lewis Capaldi.

A cantora e compositora neozelandesa Lorde é um dos destaques do Lollapalooza Brasil, em março, na capital paulista Oli Scarff/AFP

• Rock in Rio

O Rock in Rio ocorrerá em 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Entre as atrações estão Elton John, Demi Lovato, Maroon 5, Stray Kids, Gilberto Gil e João Gomes. O festival chega com novidades, como a cenografia totalmente inédita no Palco Mundo. Os ingressos custam a partir de R$ 397.

• C6 Fest

Robert Plant, The xx, Matt Berninger (vocalista do The National), Beirut e Os Paralamas do Sucesso (com participação da Nação Zumbi) estão entre as atrações do C6 Fest 2026. O festival vai de 21 a 24 de maio, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, reunindo nomes do rock, jazz, soul, pop, eletrônica e MPB. Ingressos a partir de R$ 295.