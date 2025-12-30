Mostra de Tiradentes recebe inscrições para oficinas até 8 de janeiro

A 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes, de 23 a 31 de janeiro, terá programação totalmente gratuita, que reúne longas, curtas, documentários, animações, atividades de formação, Mostrinha para as crianças, performances e o tradicional Cortejo da Arte. O evento, que dá a largada no calendário audiovisual do país, recebe inscrições até o próximo dia 8 para oficinas, laboratório e workshops, que devem ser feitas no site do evento.

O programa formativo dialoga diretamente com o tema desta edição, “Soberania imaginativa”. Oficinas para jovens e adultos, workshops “Inteligência artificial generativa” e “Do corte ao DCP”, além do Laboratório de Narrativa Audiovisual, articulam criação, técnica, pensamento crítico e troca de experiências no campo audiovisual, afirma Raquel Hallak, coordenadora geral da Mostra de Tiradentes.

O programa educativo é parte essencial da identidade do evento, ressalta Hallak. “As atividades refletem nosso compromisso com a formação, a diversidade de olhares e o fortalecimento do audiovisual brasileiro. Ao promover encontros entre profissionais, estudantes, jovens e crianças, criamos a possibilidade da troca, do aprendizado e do estímulo à autonomia criativa.”

Ações formativas reúnem profissionais de diferentes áreas da produção cinematográfica. Oficinas destinadas a adultos propõem aprofundamento nos processos de criação e realização.

“Como criar personagens para produtos audiovisuais”, ministrada por Anderson Barretto (MG), aborda a construção psicológica, social e narrativa de papéis para curtas, longas e séries. Já a oficina “Direção de fotografia: técnica com luz natural”, conduzida por Antonio Fargoni (SP), compartilha conceitos estéticos e narrativos da fotografia cinematográfica a partir do uso da luz natural e de equipamentos acessíveis.



“Introdução ao roteiro para animação”, a cargo de Débora Guimarães (RJ), propõe introdução teórica e prática à escrita de projetos autorais para séries ou filmes animados.

O programa educativo dedica atenção especial ao público jovem e infantil. A oficina “Cinema e artes plásticas: imaginação em cena”, ministrada por Daniella Penna (MG), convida o adolescente a desenvolver instalação ou performance com diferentes linguagens visuais e materiais reutilizáveis.



Em “Fazendo cinema na diversidade cultural”, Anna Rosaura Trancoso e Claudio Keim Doreto (RJ) propõem a produção audiovisual como exercício de reflexão crítica sobre pluralidade, envolvendo os participantes em todas as etapas do fazer cinematográfico.

As crianças participam da programação por meio da oficina “Stop motion: cinema de papel”, com Karla Moreira (MG), que introduz o universo da animação a partir da técnica de recortes em papel para o público de 9 a 12 anos.

Homenageada do ano

A Mostra de Tiradentes vai homenagear a atriz, diretora e roteirista fluminense Karine Teles, de 47 anos. Ela iniciou a carreira no teatro e atuou em cerca de 35 espetáculos, mas foi no cinema que ganhou maior reconhecimento.

Após a estreia, com pequenas participações em “Madame Satã” (2002) e “Vida de balconista” (2009), Karine ganhou notoriedade ao protagonizar e escrever o roteiro de “Riscado” (2010), filme baseado em sua própria vida. O longa rendeu a ela os prêmios de Melhor Atriz nos festivais de Gramado e do Rio, além do troféu APCA de Melhor Roteiro.

“Benzinho” (2018), também estrelado e roteirizado por Karine, é considerado um dos títulos mais importantes do cinema brasileiro contemporâneo. Com atuação dramática e intensa, ela faz o papel da mãe que lida com a ida do filho para o exterior. O longa lhe deu importantes prêmios do país como atriz e roteirista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

29ª MOSTRA DE CINEMA DE TIRADENTES



De 23 a 31 de janeiro, na cidade histórica mineira. Inscrições para oficinas, workshops e laboratório até 8/1, no site do evento (www.mostratiradentes.com.br). Atividades gratuitas.