Jayme Monjardim, filho de Maysa, prepara musical sobre a mãe para 2026
Espetáculo dirigido por Jayme Monjardim terá a atriz Claudia Netto no papel de Maysa
O diretor Jayme Monjardim prepara para 2026 a estreia de um musical sobre sua mãe, Maysa.
“Maysa — Aquilo que não te contei” vai percorrer a vida da artista desde a infância, em uma família conservadora da alta sociedade, à rebeldia contra as convenções sociais, a carreira de sucesso, os romances e os conflitos com a fama.
O espetáculo terá a atriz Claudia Netto no papel da estrela, morta precocemente em um acidente em 1977, aos 40 anos.