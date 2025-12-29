Assine
overlay
Início Cultura
ARTES VISUAIS

Inhotim faz 20 anos em 2026 e planeja festa

Depois de registrar recorde de público em 2025 (mais de 350 mil pessoas), o Instituto de Arte Contemporânea terá oito inaugurações no ano que vem

Publicidade
Carregando...
Da redação
Da redação
Repórter
29/12/2025 02:00

compartilhe

SIGA
x
Pessoas vestidas de preto, de pé entre caixas pretas instaladas no chão, erguem os braços, na performace O barco, da portuguesa Grada Quilomba
A portuguesa Grada Quilomba vai apresentar novo ato de sua performance A portuguesa Grada Quilomba vai apresentar novo ato de sua performance 'O barco' em fevereiro crédito: Leandro Couri/EM/D.A press

Inhotim vai entrar em 2026 pensando grande. O instituto em Brumadinho teve o maior público de visitantes de sua história em 2025, atingindo 358 mil pessoas na semana que antecedeu o Natal. Este número deverá subir, pois o museu ainda funciona nesta segunda-feira (29/12) e amanhã (30/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais


Depois, fecha para o réveillon, reabrindo na sexta (2/1). Mas os planos já estão em ação, pois em outubro do ano que vem a instituição completa duas décadas desde que foi aberta ao público.


Como parte da programação de férias, Inhotim vai funcionar às terças-feiras de janeiro, dia em que oferecerá meia-entrada para todos. Ao longo do ano, o espaço vai realizar oito inaugurações.


Entre os destaques estão a festa de aniversário, que terá entrada gratuita em 18 de outubro; uma exposição comemorativa dos 20 anos, dedicada a revisitar marcos da história do museu, a partir de 12 de setembro; uma escultura monumental inédita da artista belo-horizontinaLais Myrrha, em abril; e o retorno de“The murder of crows”(2009), deJanet Cardiff & George Bures Miller, também entre as celebrações do mês em que a instituição completa duas décadas.


Instalação

Esta última, uma das instalações mais populares já apresentadas no museu, inaugurou em 2009 a Galeria Galpão. Instalação sonora de grande porte, reúne quase 100 alto-falantes instalados em pedestais, cadeiras e paredes, utilizando como referência a configuração de uma orquestra.


A partir da gravura “O sono da razão produz monstros” (1799), de Goya, a dupla de artistas criou uma espécie de filme, em que a plateia é conduzida única e exclusivamente por meio do som.


Outra importante realização para o próximo ano será a reforma e ampliação da Galeria Cildo Meireles, uma das primeiras de Inhotim. O espaço passará a contar com outra obra do artista. “Missão/Missões (Como construir catedrais)” (1987) reflete sobre a colonização por meio de um trabalho que utiliza ossos de boi, hóstias e moedas.


As novidades de Inhotim terão início em 7 de fevereiro, quando serão lançados os atos finais das obras de dois artistas que, desde 2024, estão com trabalhos no instituto. Da portuguesa Grada Kilomba será apresentado “O barco – Ato III”, com a vídeo-projeção inédita “Opera to a black Venus”.


Já o mineiro Paulo Nazareth inaugura na mesma data “Esconjuro – Verão”, última etapa (de quatro) da série que trabalha espiritualidade, território e ancestralidade afro-brasileira.


Para abril estão confirmadas três exposições: uma retrospectiva do artista Dalton Paula, nascido em Brasília e radicado desde a infância em Goiânia; de Davi Jesus do Nascimento, jovem artista de Pirapora em ascensão, e a já citada Laís Myrrha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


A instituição também já agendou as datas de dois eventos: entre 1º e 5 de junho será realizada a terceira edição do Seminário Internacional Transmutar, e de 11 a 13 de setembro o evento Anoitecer Inhotim.

Tópicos relacionados:

cultura- inhotim minas-gerais museu programacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay