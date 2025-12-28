Brigitte Bardot: relembre os principais filmes da atriz e onde assisti-los

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma das maiores figuras do cinema francês, Brigitte Bardot morreu neste domingo (28/12), aos 91 anos. A atriz estava internada desde novembro em um hospital em Toulon, no Sul da França, e havia passado por uma cirurgia recentemente. A morte foi confirmada pela Fundação Brigitte Bardot, que não divulgou a causa do óbito.

Embora tenha se aposentado das telonas ainda nos anos 1970, Bardot construiu uma carreira marcante, com mais de 50 filmes, e se tornou um dos maiores símbolos de sensualidade, liberdade feminina e transgressão de costumes no cinema do pós-guerra. Seus papéis, muitas vezes ousados para a época, ajudaram a redefinir a imagem da mulher nas telas – e ela trabalhou com alguns dos cineastas mais importantes do século 20, como Jean-Luc Godard, Henri-Georges Clouzot, Louis Malle e Federico Fellini.

A seguir, relembre alguns dos principais filmes de Brigitte Bardot e saiba onde assisti-los atualmente.

“E Deus criou a mulher” (1956)

O filme que transformou Brigitte Bardot em um fenômeno internacional. Dirigido por Roger Vadim, então marido da atriz, o longa acompanha Juliette, uma jovem órfã que provoca escândalo em Saint-Tropez por viver sua sexualidade de forma livre. A produção chocou os conservadores, mas deu início à chamada “Bardotmania”.

Onde assistir: Looke, Plex e YouTube

“Ao cair da noite” (1958)

Ainda sob direção de Roger Vadim, Bardot vive Ursula, uma jovem recém-saída de um convento que passa a morar com a tia e o marido violento dela. O drama mistura romance, suspense e tragédia, revelando um lado mais sombrio da atriz.

Onde assistir: Oldflix

“A verdade” (1960)

Dirigido por Henri-Georges Clouzot, este é considerado um dos trabalhos mais complexos da carreira de Bardot. Ela interpreta Dominique, uma mulher julgada pela morte do amante. O filme desmonta sua imagem de símbolo sexual e apresenta uma personagem intensa, contraditória e vulnerável.

Onde assistir: não está oficialmente em nenhum streaming, mas há versões disponíveis no YouTube.

“O desprezo” (1963)

Clássico de Jean-Luc Godard, o longa acompanha a crise de um casal durante a produção de um filme inspirado na Odisseia. Bardot vive Camille, em um papel marcado por ambiguidade emocional e uma das cenas mais icônicas do cinema europeu.

Onde assistir: não está oficialmente em nenhum streaming, mas há versões disponíveis no YouTube.

“Viva Maria!” (1965)

Sob direção de Louis Malle, Bardot divide o protagonismo com Jeanne Moreau nesta aventura cômica ambientada na América Central. As duas vivem artistas de music hall que acabam envolvidas em uma revolução armada.

Onde assistir: não está oficialmente em nenhum streaming, mas há versões disponíveis no YouTube.

“Histórias extraordinárias” (1968)

Inspirado em contos de Edgar Allan Poe, o filme é dividido em três segmentos dirigidos por Federico Fellini, Roger Vadim e Louis Malle. Bardot atua ao lado de Alain Delon em um dos episódios.

Onde assistir: Oldflix

“Shalako”(1968)

Neste faroeste dirigido por Edward Dmytryk, Bardot contracena com Sean Connery. A trama acompanha um grupo de aristocratas europeus em conflito com povos indígenas no Novo México.

Onde assistir: Looke e Oldflix

“Masculino, feminino” (1966) – participação especial

Bardot aparece como ela mesma neste filme de Godard sobre juventude, política e cultura pop. Embora seja apenas uma participação, o momento reforça seu status de ícone global.

Onde assistir: Mubi

