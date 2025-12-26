Perry Bamonte, do The Cure, morre aos 65 anos

Perry Bamonte, guitarrista e tecladista do The Cure, morreu aos 65 anos, informou a banda em comunicado em seu site. Ele morreu durante o Natal, após um período curto de doença.

"Quieto, intenso, intuitivo, constante e extremamente criativo, Teddy foi uma parte vital e afetuosa da história do The Cure", disse a banda no comunicado.

O músico participou do grupo entre 1984 e 1989, mas só se tornou membro efetivo em 1990, tocando guitarra, baixo e teclado nos discos "Wish", "Wild mood swings", "Bloodflowers", "Acoustic hits" e "The Cure". Ele tocou em mais de 400 shows ao longo de 14 anos, segundo a banda.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mais tarde, ele voltou ao The Cure em 2002 e tocou em mais 90 shows, incluindo o de lançamento do disco mais recente da banda, "Songs of a lost world", em 12 de novembro de 2024, em Londres.