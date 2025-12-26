Assine
overlay
Início Cultura
LUTO NA MÚSICA

Perry Bamonte, do The Cure, morre aos 65 anos

Causa da morte do guitarrista e tecladista não foi informada. Artista tocou em mais de 400 shows da banda britânica

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
26/12/2025 20:30

compartilhe

SIGA
x
Perry Bamonte, do The Cure, se apresenta no North Island Credit Union Amphitheatre em 20 de maio de 2023 em Chula Vista, Califórnia. O guitarrista e tecladista do The Cure, Perry Bamonte, faleceu aos 65 anos, anunciou a lendária banda britânica de dark rock na sexta-feira, 26 de dezembro.
Perry Bamonte participou de "Songs of a lost world", disco mais recente do The Cure, lançado em novembro de 2024 crédito: Harmony Gerbe /GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Perry Bamonte, guitarrista e tecladista do The Cure, morreu aos 65 anos, informou a banda em comunicado em seu site. Ele morreu durante o Natal, após um período curto de doença.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

"Quieto, intenso, intuitivo, constante e extremamente criativo, Teddy foi uma parte vital e afetuosa da história do The Cure", disse a banda no comunicado.

O músico participou do grupo entre 1984 e 1989, mas só se tornou membro efetivo em 1990, tocando guitarra, baixo e teclado nos discos "Wish", "Wild mood swings", "Bloodflowers", "Acoustic hits" e "The Cure". Ele tocou em mais de 400 shows ao longo de 14 anos, segundo a banda.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mais tarde, ele voltou ao The Cure em 2002 e tocou em mais 90 shows, incluindo o de lançamento do disco mais recente da banda, "Songs of a lost world", em 12 de novembro de 2024, em Londres.

Tópicos relacionados:

guitarrista luto morte musica tecladista the-cure

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay