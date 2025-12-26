Velório de Teuda Bara: artistas se juntam em canção durante despedida

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Amigos, familiares e os colegas de Teuda Bara do Grupo Galpão compareceram no velório da atriz realizado nesta sexta-feira (26/12), no Palácio das Artes, para se despedir da atriz, que morreu na quinta- feira, em decorrência de septicemia. O clima de consternação se alternava com o sentimento de que Teuda foi uma pessoa que espalhou alegria. Para celebrá-la, o músico Heleno Augusto, de violão em punho, puxou uma cantoria que todos acompanharam.

Morre, aos 84 anos, Teuda Bara, atriz do Grupo Galpão Os representantes da cena teatral marcaram presença expressiva, mas não só eles. Artistas de diversas outras áreas também foram dar o último adeus a Teuda. A artista visual Laura Belém esteve no velório com seu pai, de quem a atriz era amiga desde os tempos de faculdade. Ela se recorda de acompanhar os primeiros espetáculos do Grupo Galpão. O cineasta Rafael Conde comentou sobre a presença luminosa de Teuda em alguns de seus filmes.

Muito emocionado, o poeta Renato Negrão disse que não chegou a ter propriamente uma convivência com a atriz, e justificou as lágrimas pela presença marcante de Teuda e do Galpão em sua vida. Além de Heleno Augusto, outros nomes da seara musical, como Marcelo Veronez e Regina Souza, também compareceram à despedida.

A atriz Teuda Bara está sendo velada hoje (26/12), no Palácio das Artes. Ela estava internada no Hospital Madre Teresa desde 14 de dezembro, quando passou mal em casa e sofreu uma fratura na perna. A causa da morte foi septicemia com falência múltipla dos órgãos. Coração do Grupo Galpão, que cofundou em 1982, deixou uma série de grandes personagens, o mais célebre deles a ama de 'Romeu e Julieta'. Transitou da comédia ao circo, do clássico ao contemporâneo, com forte comunicação com o público. Participou de 21 dos 26 espetáculos da trupe mineira. Com o Galpão, seu último espetáculo foi "Cabaré Coragem". Familiares e amigos se despediram da atriz durante o velório. Teuda Bara em cena do espetáculo 'Sonhos de uma Noite com o Galpão'





Passada uma hora do início do velório, o número de pessoas no foyer do Grande Teatro tinha mais que dobrado. O filho caçula de Teuda, Admar Fernandes, destacou a força da mãe no teatro e também em casa. "Era essa alegria o tempo todo. Em casa era sempre muito carinhosa, atenta, cuidando da família inteira", disse.