Artistas prestam homenagens a Teuda Bara, fundadora do Grupo Galpão
Atriz teve carreira marcada pela versatilidade e veia cômica. Amigos falam em 'tristeza imensa' e 'saudade já transborda'
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A fundadora do Grupo Galpão Teuda Bara morreu nesta quinta-feira (25) aos 84 anos. O anúncio foi feito pelo grupo teatral em suas redes sociais. Famosos usaram as redes sociais para lamentar o falecimento da atriz.
Teuda Bara será velada no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, a partir das 10h desta sexta (26). A atriz deixa dois filhos, André e Admar. A causa da morte não foi divulgada.
A atriz Débora Lamm publicou um conjunto de fotos com Teuda e lamentou: "Nossa Teudinha!! A saudade já transborda."
Antonio Grassi, ator e primo da atriz, afirmou sentir uma "uma tristeza imensa" com a morte da prima. "Teuda começou no teatro comigo, na peça Viva Olégario, em Belo Horizonte -- um dos seus primeiros trabalhos. Dali em diante, construiu uma trajetória luminosa, marcada pela inteligência cênica, pela coragem e por uma presença absolutamente única. Sua risada, seu humor afiado, sua generosidade em cena e fora dela jamais serão substituídos. Teuda é dessas artistas que não passam: ficam. Ficam na memória, no afeto, na história do nosso teatro. Muito triste. Mas profundamente grato por tudo o que ela nos deixou."
O ator Kiko Mascarenhas também deixou uma mensagem. "Hoje Teuda Bara encantou-se. Partiu levando todo o amor e a admiração daqueles que tiveram a sorte de conviver com ela, de assisti-la em cena. Uma artista inesquecível! Meu abraço carinhoso aos muitos amigos, familiares e aos companheiros do @grupogalpao #descanseempaz."
O anúncio da morte de Teuda foi feito pelo Grupo Galpão nas redes sociais. Na publicação, o ator Matheus Nachtergaele escreveu: "meus sentimentos mais profundos". O cantor Chico César também lamentou a morte da atriz: "meus sentimentos, amigos. Recebam meu abraço." Já Débora Falabella comentou: "Teuda, tão amada!".
Debora Bloch, Alexandre Nero, Mel Lisboa, Patrícia Pillar e Samuel Rosa também prestaram condolências e lamentaram a morte da atriz.
Nascida em Belo Horizonte, a atriz fundou o Grupo Galpão ao lado dos colegas Fernando Linares, Antonio Edson, Eduardo Moreira e Wanda Fernandes. Sua carreira foi marcada pela versatilidade e a veia cômica de seus personagens, inspirados no popular e na dramaturgia clássica.