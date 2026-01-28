Poeta Adélia Prado recebe alta da UTI de hospital em Divinópolis
Por meio de comunicado, São Judas Tadeu afirmou que escritora segue internada para conclusão de tratamento antibiótico
A poeta Adélia Prado recebeu nesta quarta-feira (28/1) alta da Unidade de Terapia Intensiva, informou, por meio de comunicado, o Hospital São Judas Tadeu, em Divinópolis.
“Ela seguirá internada em unidade de internação para conclusão do tratamento antibiótico e continuidade do processo de reabilitação”, acrescenta a nota enviada à imprensa.
A poeta e escritora, de 90 anos, estava internada na UTI desde a semana passada. Em 19/1, Adélia sofreu acidente doméstico, fraturando fêmur, punho e cotovelo. Posteriormente, passou por duas cirurgias ortopédicas.
No início desta semana, a família da poeta pediu orações para que “ela saia vitoriosa nos próximos desafios”. A internação só veio a público no último domingo (25/1).
Maior poeta brasileira viva, a mineira completa em 2026 meio século de sua estreia literária – com “Bagagem”, que veio ao mundo em 1976 apadrinhado por Carlos Drummond de Andrade.