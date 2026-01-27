Poeta Adélia Prado está com ‘melhora clínica progressiva’, afirma hospital
Escritora foi internada há mais de uma semana, após sofrer fraturas no fêmur, punho e cotovelo, decorrentes de queda em casa. Ela passou por duas cirurgias
O Hospital São Judas Tadeu, em Divinópolis, divulgou hoje (27/1) atualização do estado da poeta Adélia Prado. De acordo com o comunicado, o quadro está “evoluindo de forma estável e com melhora clínica progressiva”.
O texto afirma ainda que “a paciente encontra-se acordada, orientada, hemodinamicamente estável, sem necessidade de uso de drogas vasoativas, apresentando melhora da função renal. Permanece sob cuidados da equipe multiprofissional, com monitorização contínua e assistência especializada.”
A poeta e escritora, de 90 anos, está internada no CTI. Em 19/1, ela sofreu um acidente doméstico, fraturando fêmur, punho e cotovelo. Na última semana, Adélia passou por duas cirurgias ortopédicas.
Maior poeta brasileira viva, a mineira completa em 2026 meio século de sua estreia literária – com “Bagagem”, que foi publicado em 1976, apadrinhado por Carlos Drummond de Andrade.