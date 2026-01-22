Saiba como Timothée Chalamet foi de ator frustrado a astro de Hollywood



Amigo de longa data e fã declarado do rapper Kid Cudi, Timothée Chalamet contou, em entrevista à “GQ”, em 2018, que recebeu do cantor um dos chacoalhões mais valiosos de sua vida. Os dois se conheceram em 2014, durante um show de Cudi, quando o jovem ator estava frustrado com a carreira.



O rapper, já consolidado na música, deu dicas e fez uma pergunta decisiva: “Você, Timothée, é o tipo de pessoa que não poderia viver de nenhuma outra forma?”. A resposta de Chalamet foi um enfático “sim”.



Hoje, aos 30 anos, o ator mantém essa convicção. Com pouco mais de uma década de carreira, ele construiu um currículo invejável, trabalhando com cineastas como Christopher Nolan, Denis Villeneuve, Greta Gerwig, Luca Guadagnino e Wes Anderson.



Nascido em Nova York, Chalamet é filho de uma corretora e ex-dançarina da Broadway e de um jornalista francês. Desde pequeno, viveu entre os Estados Unidos e a França, tornando-se bilíngue.



Ainda criança, chegou a se dedicar ao futebol na escola e até treinou atletas mais novos. No ensino médio, porém, ingressou na Escola de Música, Arte e Artes Cênicas Fiorello H. LaGuardia, que revelou atores como Adrien Brody e Jennifer Aniston. Lá, conheceu e namorou Lourdes Leon, filha de Madonna.



Chalamet iniciou curso de antropologia cultural na Universidade de Columbia, mas abandonou os estudos para atuar. Os primeiros papéis foram em séries como “Law & order”, “Homeland” e “Royal pains”. Atualmente, o ator afirma não ter interesse em projetos para a TV, por estar inteiramente focado no cinema. E convites não lhe faltam.



A estreia nas telonas ocorreu em 2014, com “Homens, mulheres e filhos” e “Interestelar”, no qual interpretou o filho de Cooper (Matthew McConaughey). Apesar de trabalhar com Christopher Nolan, o reconhecimento do ator demorou a chegar e foi nesse contexto que ele conheceu Kid Cudi.



A virada para o sucesso ocorreu com a estreia de “Me chame pelo seu nome”, que rendeu a Chalamet sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Ator, em 2018. Aos 22 anos, ele se tornou o mais jovem indicado nessa categoria desde 1939.



Dirigido por Luca Guadagnino, o longa também concorreu a Melhor Filme, Melhor Canção Original e venceu como Melhor Roteiro Adaptado. Na trama, ambientada na Itália, em 1980, Chalamet vive Elio, um adolescente que se apaixona pelo jovem acadêmico Oliver (Armie Hammer).



Ainda em 2017, o ator integrou o elenco de “Lady bird: A hora de voar”, estreia de Greta Gerwig na direção, ao lado de Saoirse Ronan. A parceria do trio se repetiu em “Adoráveis mulheres” (2019), adaptação do clássico literário em que Chalamet interpreta Laurie.



Nos anos seguintes, Timothée atuou em “Querido menino” (2018), com Steve Carell, “Um dia de chuva em Nova York” (2019), de Woody Allen, e “O rei” (2019), filme no qual conheceu Lily-Rose Depp, filha de Johnny Depp. Os dois namoraram de 2018 a 2020.



Desde o primeiro sucesso, a carreira do ator foi ascendente, chegando a um novo patamar em 2021. Em maio, ele foi coanfitrião do Met Gala, ao lado de Billie Eilish, Naomi Osaka e Amanda Gorman. Na moda, o ator é referência por defender marcas sustentáveis e adotar visuais ousados em tapetes vermelhos, optando por roupas temáticas e coloridas.



Entre seus principais estilistas está o colombiano Haider Ackermann, diretor criativo da Tom Ford. Ackerman é o criador de peças como o macacão vermelho de costas nuas usado no Festival de Veneza, o terno branco do Met Gala, combinado com o tênis All Star, e o terno laranja da divulgação de “Marty Supreme”, usado ao lado da influenciadora Kylie Jenner, com quem o ator se relaciona desde 2023.



Em outubro de 2021, Chalamet protagonizou seu primeiro blockbuster, a ficção científica “Duna”, como Paul Atreides. A adaptação do livro de Frank Herbert foi sucesso de público e crítica, arrecadando mais de US$ 400 milhões e recebendo 10 indicações ao Oscar. A sequência lançada em 2024, em que Paul Atreides se torna o poderoso Messias, ultrapassou US$ 700 milhões na bilheteria.



No mesmo ano, ainda chegaram aos cinemas “A crônica francesa”, de Wes Anderson, e “Não olhe para cima”, estrelado por Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. Desde então, o ator esteve em “Até os ossos” (2022), segunda parceria com Luca Guadagnino, “Entergalactic” (2022), animação idealizada por Kid Cudi, e “Wonka” (2023).



Entre comédia, musical, distopia e terror, Chalamet reforçou sua versatilidade até retornar à mira do Oscar em 2025, com o papel do jovem Bob Dylan em “Um completo desconhecido” (2024), e novamente neste ano, como Marty Reisman em “Marty Supreme”.



Timothée Chalamet é o terceiro artista a receber duas indicações ao Oscar de Melhor Ator antes dos 30 anos. A eventual terceira nomeação, nesta quinta-feira (22/1), quando será divulgada a lista dos indicados, ou mesmo a vitória na cerimônia de 15 de março, reforçaria o caminho para a grandeza que ele afirmou buscar no ano passado, no enfático discurso no SAG Awards, quando se tornou o mais jovem vencedor do prêmio de atuação masculina.



Neste 2026, Chalamet estará pelo sexto ano consecutivo em cartaz nos cinemas. O terceiro e último filme de “Duna” tem estreia prevista para dezembro, encerrando a saga com a versão tirânica de Paul Atreides.

*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes