Netflix promete janela de 45 dias nos cinemas para filmes da Warner

Depois de anunciar a aquisição da Warner Bros. por US$ 83 bilhões, valor atualizado recentemente, a Netflix pretende manter janelas de exibição de 45 dias nas salas dos Estados Unidos. Quando a operação se efetivar, a plataforma será dona dos estúdios de cinema e TV da Warner, além da HBO e HBO Max.

Em entrevista ao New York Times, o CEO da Netflix, Ted Sarandos, afirmou que não se surpreendeu com a reação negativa ao acordo de aquisição da Warner Bros. Segundo ele, a insatisfação partiu de grupos barulhentos, mas não necessariamente majoritários, e se deve à falta de comunicação inicial sobre o futuro do lançamento de filmes.

De acordo com Sarandos, a Netflix manterá a janela fixa de 45 dias de exibição exclusiva nos cinemas, antes do streaming, afirmando que a empresa pretende competir de forma agressiva nas bilheterias e valorizar esse desempenho.

Ted Sarandos defendeu o negócio como “a melhor notícia possível” para Hollywood, ao argumentar que a Netflix pretende ampliar o volume de produções e investimentos, em contraste com estúdios rivais que vêm reduzindo equipes, cortando custos e diminuindo a quantidade de séries e filmes produzidos.



Mudança

De acordo com o executivo, a Netflix passou a enxergar o cinema como um negócio mais saudável e lucrativo do que supunha anteriormente. Segundo ele, a empresa não ficou fora das salas por rejeição ao modelo, mas porque o streaming crescia rapidamente sem essa necessidade.

A transação consolida o domínio da Netflix sobre a indústria cinematográfica americana, ao adicionar ao portfólio da empresa as franquias “Harry Potter” e “Batman”, da Warner, e a programação premium da HBO, com títulos como “Friends” e “Game of Thrones”. Segundo anúncio aos acionistas, o negócio visa incluir títulos como esses no catálogo da Netflix.

A plataforma sinalizou que manterá a HBO Max como serviço separado “no curto prazo”. A Netflix já lidera o mercado, com mais de 300 milhões de assinantes no mundo. A HBO Max é o quarto serviço mais assinado, com cerca de 128 milhões de pagantes, de acordo com a plataforma Flix Patrol.

'Caramelo', filme brasileiro estrelado por Rafael Vitti e o vira-lata Amendoim, bateu 50 milhões de visualizações e virou sucesso mundial da Netflix brasileira Netflix/divulgação



“Caramelo” no top 15

A Netflix registrou crescimento de 60% na audiência mundial de produções brasileiras no segundo semestre de 2025. Entre os títulos nacionais, o filme “Caramelo” foi o mais visto no período. Lançado em outubro do ano passado, o longa estrelado por Rafael Vitti e um vira-lata ultrapassou 50 milhões de visualizações e se tornou a primeira produção brasileira a entrar no top 15 dos conteúdos mais vistos da Netflix em um semestre.

“Os donos do jogo” também se destacou. A primeira temporada bateu 21,6 milhões de views e figurou entre as 40 séries mais vistas globalmente no intervalo analisado.