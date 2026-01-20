Assine
FILMES E SÉRIES

Cansou de pagar streaming? Confira oito plataformas gratuitas

Plataformas menos conhecidas do grande público oferecem desde clássicos até produções recentes sem cobrança de mensalidade

20/01/2026 14:24 - atualizado em 20/01/2026 14:24

Plataformas gratuitas oferecem filmes e séries sem cobrança de assinatura
Plataformas gratuitas oferecem filmes e séries sem cobrança de assinatura crédito: Pexels

FOLHAPRESS - O jargão comercial "assista onde e quando quiser" é um tanto quanto atrativo para o público, contudo os preços das assinaturas de streaming nem sempre são tão atrativos assim. Além disso, a gama de opções no mercado e o reajuste periódico no valor de cada plataforma podem dificultar o que deveria ser fácil: escolher um título do catálogo e dar o play.

Alternativas como o Itaú Cultural Play, Plex ou Mercado Play são menos conhecidas que gigantes como Netflix, HBO Max ou Disney+, mas oferecem filmes clássicos e blockbusters de maneira gratuita e, em alguns casos, sem exigência de cadastro para utilização. Veja oito streamings para assistir a filmes e séries de graça a seguir.

Tela Brasil

Em fase final de testes, o Tela Brasil é o novo serviço gratuito de streaming promovido pelo Governo Federal que vai oferecer conteúdos audiovisuais nacionais, entre curtas, médias e longas-metragens. O cadastro será vinculado ao gov.br.

O catálogo, em construção com o levantamento de acervos do Ministério da Cultura e de instituições parceiras (Cinemateca Brasileira, CTAv, Funarte e Fundação Cultural Palmares), terá cerca de 550 obras, com investimento de R$ 4,4 milhões. A estreia está prevista para o primeiro trimestre de 2026.

Itaú Cultural Play

A provedora de mídia do Itaú traz um catálogo voltado para o audiovisual nacional, desde obras independentes até as premiadas internacionalmente, com mostras pensadas por uma curadoria especializada. O acesso está disponível através do aplicativo para dispositivos móveis (celular, tablet e smart tv) ou de navegadores mediante cadastro.

Dicas do que ver: "O Menino e o Mundo", "Saneamento Básico: O Filme", "Falsa Loura". Disponível em: itauculturalplay.com.br

Mercado Play

Além de vender produtos, o Mercado Livre também disponibiliza produções clássicas e blockbusters recentes de maneira gratuita em seu próprio ecossistema de mídia. É possível acessar o Mercado Play via navegador ou por aplicativo. Disponível em play.mercadolivre.com.br.

Dicas do que ver: "Amor e Outras Drogas", "O Show de Truman", "Twin Peaks". Disponível em play.mercadolivre.com.br

Plex

Lançado em 2008, agrupa e organiza o conteúdo pessoal do usuário enquanto oferece filmes, séries e TV ao vivo com anúncios. Também possui uma versão paga, o Plex Pass, que tem a mesma quantidade de títulos que a versão grátis com alguns recursos extras.

Dicas do que ver: "A Noite dos Mortos Vivos", "Halloween: A Noite do Terror", "Em Busca do Ouro". Disponível em watch.plex.tv

Pluto TV

O canal mescla conteúdo sob demanda com transmissão ao vivo e gera receita por meio de anúncios, sem exigir cadastro ou pagamento. As opções do que assistir são variadas e englobam filmes, séries retrô, documentários, animes e programação infantil. O acesso é possível via navegadores, aplicativos para celular e smart TVs.

Dicas do que ver: "Clube da Luta", "Sr. e Sra. Smith", "ICarly". Disponível em pluto.tv/br

Runtime

Semelhante ao formato do Pluto TV, mescla canais temáticos ao vivo com conteúdo sob demanda, com enfoque em gêneros como ação, comédia e terror. O público não precisa se cadastrar para usar e pode assistir aos títulos gratuitamente, com propagandas intercaladas.

Dicas do que ver: "Carol", "Expresso do Amanhã", "Quem Quer Ser um Milionário". Disponível em runtime.tv

Sesc Digital

A casa virtual do Sesc São Paulo vai além de filmes e séries e disponibiliza shows, peças de teatro, podcasts e cursos livres à distância para o público. A variedade de conteúdo cultural pode ser acessada tanto pelo site quanto pelo aplicativo. Não há exigência de cadastro para o uso, a inscrição permite uma personalização da experiência para o usuário.

Dicas do Guia: "A Aventura", "Sol de Inverno", "Close-Up". Disponível em sesc.digital

SPCine Pplay

A plataforma também tem como foco o audiovisual nacional e, especificamente, o paulistano, devido ao vínculo com a Secretaria Municipal de Cultura e outras instituições locais. Funciona pelo site ou app para download em dispositivos móveis.

Dicas do que ver: "Tia Virgínia", "Benzinho", "Pixote, A Lei do Mais Fraco". Disponível em spcineplay.com.br

Tópicos relacionados:

cinema filmes series streaming

