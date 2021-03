Minissérie retrata a fraude no 'Show do milhão' britânico em 2001

Os atores Matthew Macfayden e Michael Sheen em ''Quiz %u2013 Quem quer ser um milionário?'' (foto: Globoplay/divulgação)



Na sexta-feira passada, “Quiz – Quem quer ser um milionário?” chegou ao catálogo da Globoplay. O nome é familiar, pois o programa, originário da TV britânica, é mundialmente famoso e teve sua versão brasileira, “Show do milhão”, apresentada por Silvio Santos no SBT/Alterosa. Porém, a minissérie trata de um escândalo ocorrido numa das edições inglesas do reality show, em 2001.





Na ocasião, Charles Ingram, major do Exército, levou o prêmio de 1 milhão de libras graças ao esquema fraudulento que envolveu sua mulher, Diana, e o professor universitário Tecwen Whittock. Presentes na plateia, os dois davam sinais a Charles sobre as respostas corretas.





O escândalo levou Ingram a julgamento, num processo que dividiu opiniões na época. O caso chegou à TV inglesa como minissérie em abril de 2020, quase um ano antes de estrear no Brasil.









Com nomes populares no elenco, como Michael Sheen (da saga “Crepúsculo”) interpretando o apresentador Chris Tarrantdo, Matthew Macfayden (“Orgulho e preconceito”) e Sian Clifford (“Fleabag”), nos papéis de Charles e Diana Ingram, a atração registrou altos índices de audiência na Inglaterra.





“QUIZ – QUEM QUER SER UM MILIONÁRIO?”

• Com três episódios, a minissérie é disponibilizada pela plataforma Globoplay