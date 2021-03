Documentário acompanha a vida de jovens cineastas durante a pandemia

Cineastas revelam dramas e lutas durante o início da pandemia nos EUA (foto: Divulgação/HBO)

“COVID diaries NYC”, que estreia nesta quarta-feira (17/3), às 22h, na HBO e no streaming HBO Go, acompanha cinco jovens cineastas, com idades entre 17 e 21 anos, que direcionaram as câmeras para si mesmos com o objetivo de contar asdurante a primeira onda da COVID-19 em Nova York.As filmagens, pessoais, destacam a situação difícil de trabalhadores em serviços essenciais e seus familiares no início da pandemia, enquanto eles enfrentavam oem um país sacudido pelos conflitos sociais. As produções, narradas em primeira pessoa, em alguns momentos chegam a emocionar.Apresenta com profundidade as experiências desses jovens à medida que eles lidam com os impactos e o significado da pandemia. Os episódios são: “A única maneira de viver em Manhattan”; “Meu pânico durante a COVID”; “Quando meu pai teve COVID”; “Nova York sem saída”; e “Família na linha de frente”.