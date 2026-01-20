Casa de ‘Um maluco no pedaço’ será vendida por cerca de R$ 160 milhões

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um dos endereços mais emblemáticos da cultura pop dos anos 1990 está prestes a mudar de dono. A mansão que serviu como fachada da casa da família Banks na série “Um maluco no pedaço” (“The Fresh Prince of Bel-Air”), estrelada por Will Smith, deve ser colocada à venda ainda neste mês, com preço estimado em cerca de US$ 30 milhões (aproximadamente R$ 160 milhões, na cotação atual).

O imóvel, que se tornou mundialmente conhecido por aparecer nas seis temporadas da sitcom estrelada por Will Smith, está sob a gestão do grupo imobiliário The Altman Brothers, responsável pela negociação. Segundo os corretores, esta será a primeira vez em quase cinco décadas que a propriedade será oficialmente ofertada no mercado.

Apesar de a trama da série se passar no luxuoso bairro de Bel-Air, a casa está localizada em Brentwood, outra região nobre de Los Angeles, conhecida por abrigar residências de alto padrão e celebridades. Construída em 1937, a mansão segue o estilo colonial georgiano e ocupa um terreno de aproximadamente 3.580 metros quadrados. A área construída soma cerca de 930 metros quadrados, com seis quartos, sete banheiros e meio, além de amplas áreas sociais e jardim.

Embora as cenas internas de “Um maluco no pedaço” tenham sido gravadas em estúdio, a fachada da residência se tornou um dos elementos visuais mais reconhecíveis da série, ajudando a consolidar sua identidade. Exibida originalmente entre 1990 e 1996 pela NBC, a produção foi um dos maiores sucessos da televisão americana e alavancou a carreira de Will Smith.

Fachada da casa se tornou parte da cultura pop

Ao longo dos anos, o imóvel manteve seu prestígio dentro da indústria do entretenimento. A casa já foi utilizada como locação para produções audiovisuais e, mais recentemente, serviu de cenário para ações promocionais ligadas ao aniversário da série. Em 2020, chegou a ser disponibilizada temporariamente para hospedagem por meio de uma parceria com o Airbnb, permitindo que fãs passassem uma noite no local por uma diária simbólica de US$ 30 (R$ 160).

A expectativa dos corretores é que a venda atraia tanto compradores interessados no mercado imobiliário de luxo quanto investidores e colecionadores dispostos a pagar pelo valor histórico e cultural associado ao endereço. Especialistas destacam que imóveis ligados a produções icônicas costumam despertar atenção internacional, ainda que o preço final dependa principalmente da localização, do tamanho e das características da propriedade.