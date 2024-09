Will Smith se apresenta hoje no Rock in Rio

O ator e cantor Will Smith está curtindo sua passagem pelo Brasil. O “Maluco no pedaço” se apresenta nesta quinta-feira (19/9) no Palco Sunset do Rock in Rio. Enquanto espera a apresentação, ele aproveitou para retribuir um presente de um fã brasileiro.





Em um restaurante, o artista foi abordado por um grupo de funcionários, dentre os quais um que o presenteou com um escapulário. Emocionado, Will abraçou o fã e retribuiu o carinho, entregando a pulseira que usava no braço.







“Isso é, especificamente, para quando você estiver em um momento difícil, para lembrar que você ficará bem. Você pode lidar com isso”, disse, enquanto colocava o acessório no braço do brasileiro.





Will compartilhou o momento nas redes sociais, dizendo estar amando sua passagem no Rio. “Acabei de chegar no Brasil e já estou sentindo o amor”, escreveu.





Na terça-feira, o ator participou de um jantar especial assinado pela chef Carmem Virgínia, com outros convidados ilustres como Iza, Maju Coutinho, Xamã e Juliana Alves. A responsável pelo restaurantes Altar Cozinha Ancestral serviu pratos bem brasileiros, como pastel de festa com pimenta, caldinho de feijoada com torresmo, acarajé, vatapá e ensopadinho de sururu com farofa de milho. "Ele amou a caipirinha de umbu cajá que só tem no Nordeste, o bolo de rolo, pastel de festa e arroz caldoso", contou a chef.



O dono do Oscar de melhor ator em 2022 integra o line-up do festival, junto com artistas como Charlie Puth e Ed Sheeran.