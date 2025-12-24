Assine
Brigas, reconciliações e mais: por onde anda o elenco de 'Um Maluco no Pedaço'

    A história gira em torno de Will, um jovem da Filadélfia que se muda para Los Angeles a fim de viver com seus tios ricos. Lá, ele precisa se adaptar a uma realidade completamente diferente da que estava acostumado. Foto:
    A produção, por sinal, quase foi cancelada na quarta temporada. No entanto, graças à mobilização dos fãs, a série ganhou fôlego e seguiu por mais duas temporadas. Descubra, ao longo desta galeria, como estão e o que aconteceu com os atores que fizeram parte do elenco. Foto: reprodução/instagram
    Will Smith (Will): Após a série, tornou-se uma das maiores estrelas do cinema mundial, com diversos filmes de sucesso, entre eles "Homens de Preto" (na foto). Ganhou o Oscar de Melhor Ator por sua performance em "King Richard: Criando Campeãs", um filme biográfico sobre Richard Williams, pai das tenistas Venus e Serena Williams. Foto: Divulgação Columbia Pictures
    Juntam-se à lista de grandes filmes estrelados por Will Smith: "Independence Day", "Os Bad Boys", "Hitch – Conselheiro Amoroso", "À Procura da Felicidade" e "Eu Sou a Lenda", entre outros sucessos. Foto: Reprodução
  • O ator, hoje com 56 anos, se envolveu em uma polêmica durante o Oscar de 2022: ao dar um tapa no rosto do comediante Chris Rock, Smith foi suspenso pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas por 10 anos. A agressão se deu após uma piada sobre a cabeça raspada de sua esposa, Jada Pinkett Smith, que sofre de alopecia areata.
    O ator, hoje com 56 anos, se envolveu em uma polêmica durante o Oscar de 2022: ao dar um tapa no rosto do comediante Chris Rock, Smith foi suspenso pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas por 10 anos. A agressão se deu após uma piada sobre a cabeça raspada de sua esposa, Jada Pinkett Smith, que sofre de alopecia areata. Foto: reprodução/instagram
    Alfonso Ribeiro (Carlton Banks): Um dos grandes destaque da série. Viveu o icônico Carlton Banks, primo de Will. Após o fim do seriado, atuou em produções como "In The House", mas enfrentou dificuldades para seguir na carreira de ator e optou por seguir a carreira de diretor. Foto: reprodução/pinterest
    Conquistou sucesso como apresentador de reality shows e personalidade da TV. Em 2014, participou e venceu o "Dancing With The Stars", programa da ABC. Na quarta semana, fez a irreverente dança de Carlton em "Um Maluco no Pedaço". Atualmente, aos 53 anos, continua ativo na televisão, participando de diversos programas. Foto: reprodução/instagram
    Joseph Marcell (Geoffrey): Alcançou grande popularidade ao interpretar o mordomo sarcástico Geoffrey, mas sua carreira já era sólida desde os anos 1970. Com forte atuação no teatro britânico, integrou a prestigiada "Royal Shakespeare Company". Foto: NBCU Photo Bank
    Atualmente com 77 anos, Joseph Marcell se destacou na novela "The Bold and the Beautiful". Recentemente, esteve num episódio da série Bel-Air, além de continuar fazendo filmes. Foto: divulgação/peacock
    Tatyana Ali (Ashley Banks): Além de atriz, ela também se destaca como cantora de R&B e jazz. Conta, aliás, com o apoio de Will Smith para impulsionar sua carreira musical. Após "Um Maluco no Pedaço", participou de diversas séries e filmes, incluindo a popular novela americana The Young and the Restless". Foto: NBCU Photo Bank
  • Tatyana Ali foi porta-voz da campanha presidencial de Barack Obama em 2008 e é ativista em campanhas sindicais. Atualmente, aos 46 anos, segue ativa profissionalmente. Desde 2010, é casada com o médico Vaughn Rasberry e juntos têm dois filhos.
    Tatyana Ali foi porta-voz da campanha presidencial de Barack Obama em 2008 e é ativista em campanhas sindicais. Atualmente, aos 46 anos, segue ativa profissionalmente. Desde 2010, é casada com o médico Vaughn Rasberry e juntos têm dois filhos. Foto: reprodução/instagram
    Karyn Parsons (Hilary Banks): Esteve em episódios de algumas séries e aos poucos reduziu a sua presença nas telas — está longe da televisão desde 2002 e do cinema desde 2017. Foto: NBCU Photo Bank
    Atualmente com 58 anos, dedica-se à produção de conteúdo educativo, atuando como escritora e produtora de histórias e desenhos voltados para o público infantil. Foto: reprodução/instagram
    Janet Hubert (Vivian Banks - 1ª versão): A atriz deu vida à primeira Tia Vivian entre 1990 e 1993, mas se despediu do seriado após desentendimentos com integrantes do elenco, como Will Smith, e foi substituída por Daphne Maxwell Reid a partir da quarta temporada. Eles se reconciliaram em 2020. Foto: NBCUniversal via Getty Images
    Janet, que também é cantora, participou de diversas séries e filmes ao longo da carreira, incluindo "Friends", "One Life to Live", "Gilmore Girls", "NYPD Blue", "Mom" e "No Letting Go", entre outros. Entre 2018 e 2020, integrou o elenco da novela General Hospital. Atualmente, está com 69 anos." Foto: reprodução/instagram
    James Avery: O ator deu vida ao inesquecível Tio Phil, o juiz Philip Banks. Após o fim da série, ele participou de episódios de produções populares como CSI, Crossing Jordan, Grey’s Anatomy, entre outras. Foto: NBCUniversal via Getty Images
    James Avery, contudo, é o único membro do elenco principal que infelizmente já nos deixou. Ele morreu em 31 de dezembro de 2013, aos 68 anos, em Glendale, Califórnia, devido a complicações após uma cirurgia cardíaca. Foto:
    Daphne Reid (Vivian Banks - 2ª versão): Após a saída de Janet Hubert, assumiu o papel na série entre 1993 e 1996. Durante esse período, emendou trabalhos de modelo. Foto: NBCU Photo Bank
    Daphne Reid segue ativa na carreira e recentemente participou da série "Bel-Air", uma releitura moderna de "Um Maluco no Pedaço". Ela também atuou em produções como "Frank's Place" e no filme "A Jazzman's Blues". Foto: reprodução/instagram
