Maiores rivais de ‘O agente secreto’ no Oscar estão em cartaz em BH
Cinéfilos têm a chance de assistir nesta semana na capital mineira a três dos quatro concorrentes do longa brasileiro na categoria Melhor Filme Internacional
compartilheSIGA
O público de Belo Horizonte tem a chance de assistir nas telonas a três dos quatro longas que disputam com “O agente secreto” o Oscar de Melhor Filme Internacional. O iraniano “Foi apenas um acidente”, o norueguês “Valor sentimental” e o tunisiano “A voz de Hind Rajab” estão em exibição em cinemas da capital mineira, assim como o filme de Kleber Mendonça Filho, que segue em cartaz.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
“Foi apenas um acidente”, de Jafar Panahi, foi submetido à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas pela França, que o coproduz. Panahi é perseguido pelo regime iraniano e já esteve preso por supostas atividades subversivas.
O longa acompanha o mecânico Vahid (Vahid Mobasseri), que encontra um homem que acredita ter sido seu torturador na prisão e o sequestra com a intenção de se vingar. Porém, ele precisa antes disso se certificar da identidade do torturador, que vendava suas vítimas antes de torturá-las.
Indicado também a Melhor Roteiro Original, o longa de Panahi venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes no ano passado – “O agente secreto” levou os prêmios de direção e ator (Wagner Moura).
Drama familiar
“Valor sentimental”, de Joachim Trier, é um drama familiar em torno das irmãs Nora (Renate Reinsve) e Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), que reencontram o pai no enterro da mãe. Cineasta renomado, ele tenta recompor a relação com a filha mais velha, oferecendo a ela o papel principal em seu futuro filme, uma revisão de sua história e também uma autocrítica de seu comportamento de pai ausente.
O filme norueguês teve nove indicações ao Oscar: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Direção, Melhor Atriz (Renate Reinsve), Melhor Ator (Stellan Skarsgård), Melhor Atriz Coadjuvante (Inga Ibsdotter Lilleaas e Elle Fanning), Melhor Roteiro Original e Melhor Montagem.
“A voz de Hind Rajab”, da Tunísia, da diretora Kaouther Ben Hania, estreou na última quinta-feira (28/1), no UNA Cine Una Belas Artes. O filme reconstitui o assassinato da menina Hind Rajab, de 6 anos, e de outros seis membros de sua família, vítimas de um ataque israelense, quando tentavam escapar de Gaza. O longa venceu o Prêmio do Júri no Festival de Veneza, onde recebeu uma ovação de 23 minutos.
O espanhol “Sirât”, de Oliver Laxe, também indicado a Melhor Filme Internacional, estreia no Brasil em 26 de fevereiro.
ONDE VER
• “A VOZ DE HIND RAJAB”
(Tunísia/França/EUA/Reino Unido/Itália/Arábia Saudita/Chipre, 2025, 1h29) - Direção: Kaouther Ben Hania. No UNA Cine Belas Artes (Rua Gonçalves Dias, 1581, Lourdes), sala 2, às 14h.
• “VALOR SENTIMENTAL”
(Noruega/ França/ Holanda/ Alemanha, 2025, 2h12) - Direção: Joachim Trier. No UNA Cine Belas Artes , sala 3, às 20h45. No Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes), sala 2, às 18h e à 13h (somente nos dias 31/1 e 1º/2), e no Cinemark Pátio Savassi (Av. do Contorno, 6.061, São Pedro), às 14h15 e 19h50.
• “FOI APENAS UM ACIDENTE”
(Irã/ França/ Luxemburgo, 2025, 1h44) - Direção: Jafar Panahi. No UNA Cine Belas Artes, sala 3, 16h10, e no Centro Cultural Unimed-BH Minas, sala 1, às 10h e às 12h30 (somente nos dias 31/1 e 1º/2).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes