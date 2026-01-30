Assine
overlay
Início Cultura
STREAMING

Sophie Turner é aparentemente comum, mas enigmática em ‘O roubo’

Nova série do Prime Video com trama em torno de desvio de dinheiro de fundos de pensão para paraíso fiscal torna difícil distinguir heróis de vilões

Publicidade
Carregando...
Mariana Peixoto
Mariana Peixoto
Repórter
Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.
30/01/2026 02:00

compartilhe

SIGA
x
A atriz Sophie Turner, de camisa azul clara, sentada, com o queixo apoiado nas mãos, em mesa com prato de cookies e garrafa de água diante de si 
Sophie Turner, que encarnará Lara Croft no cinema, estrela série sobre tramoia financeira crédito: Prime Video/Divulgação

A nova aventura de Lara Croft ainda vai levar um tempo para estrear. Enquanto não a vemos como a heroína de “Tomb Raider”, Sophie Turner espanta o resto da poeira de Sansa Stark, de “Game of thrones”, em “O roubo”. Recém-chegada ao catálogo do Prime Video, a série de ação – e um pouco de drama – se passa no mundo financeiro de Londres.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais


O mote já está no título. Mas não é um roubo comum. Na base de alguns cliques no computador, acontece um verdadeiro rombo: 4 bilhões de libras da Lochmill Capital, uma gestora de fundos de pensão, vai parar em paraísos fiscais. Essa grana toda era da aposentadoria de milhares de trabalhadores britânicos.


Sophie Turner é uma heroína bem ‘vida real’. Zara Dunne vive sozinha, longe da mãe mau caráter e alcoólatra e sem muitas perspectivas. A única diversão é se embebedar nos finais de semana (às vezes nos dias úteis, a fama dela não é lá muito boa, dadas as sucessivas ressacas) e esquecer a vidinha sem graça de funcionária do baixo escalão.

Mas ela é legal, tem um melhor amigo no trabalho, Luke (Archie Madekwe), tão festeiro e inconsequente quanto. Cada dia é mais um dia perdido, Zara explica à nova colega que vai trabalhar ao seu lado no processamento de transações da empresa. Mal a garota estreia na função, o mundo vem abaixo. O escritório chique é invadido por um grupo armado – todos devidamente disfarçados com próteses que dão às feições um ar meio alienígena.


Um grupo grande de funcionários é reunido em uma sala. O chefe dos bandidos exige que um funcionário do processamento vá para a frente do computador realizar a transação. Amedrontado, Luke ocupa o posto, pois é o chefe do setor. Mas a operação precisa de uma segunda pessoa – e é Zara a pessoa escolhida. O mal vence o bem e os pobres aposentados britânicos veem suas pensões sumirem, certo?


Não, pois nada é tão simples assim, descobrimos ainda ao final do primeiro episódio. Não é preciso somar 2 e 2 para compreender que Zara está envolvida na história. Mas o desdobramento é bem complexo, e vai ocupar, com altas doses de adrenalina – e algumas situações meio forçadas que a gente até deixa passar – os cinco episódios seguintes.


Logo logo aparecem outros personagens importantes. Um deles é Rhys Covac (Jacob Fortune-Lloyd), detetive da polícia londrina que se torna o parceiro improvisado de Zara na resolução de crimes. Assim como ela, ele tem seus próprios demônios pessoais.


A missão para recuperar os fundos se desdobra em várias ramificações, com a participação de outros poderosos e do MI5, que tem sua própria agenda. Em dado momento, torna-se complicado separar os heróis dos vilões.


Além deste cabo de guerra, “O roubo” sai em alguns momentos da seara da ação para fazer comentários sobre o mundo do dinheiro, a concentração de riqueza e a falta de objetivo das novas gerações. É interessante ver algum viés crítico em uma produção voltada para consumo rápido. Mas o melhor mesmo é a reviravolta sofrida por Zara ao longo da trama, que Sophie Turner apresenta de forma excepcional. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


“O ROUBO”
• A série, com seis episódios, está disponível no Prime Video.

Tópicos relacionados:

cultura- serie sophie-turner streaming

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay