Polêmica em filme de 2017 pode prejudicar 'Marty Supreme' no Oscar; entenda

A separação criativa entre os irmãos cineastas Josh e Benny Safdie, colaboradores em diversos filmes, teria sido motivada por um episódio ocorrido durante as filmagens de "Bom Comportamento", de 2017, segundo reportagem da Page Six, que conversou com fontes anônimas ligadas à produção.

De acordo com o relato, a produção contratou uma atriz de 17 anos para interpretar uma prostituta. Durante uma cena, o ator Buddy Duress, que tinha histórico criminal e, segundo as fontes, estava sob efeito de drogas, teria se exposto e feito uma insinuação de penetração enquanto as câmeras rodavam.

Josh Safdie, responsável pela direção da cena, não teria interrompido a filmagem. Benny Safdie não conduzia a sequência. As fontes afirmam ainda que Josh teria descoberto a idade real da atriz ainda no set, quando ela já se encontrava visivelmente abalada. A cena foi retirada da montagem final antes da estreia do filme no Festival de Cannes, em 2017.

O caso só teria chegado ao conhecimento de Benny anos depois, após o lançamento de "Joias Brutas", de 2019, último trabalho conjunto da dupla.

A parceria entre os irmãos chegou ao fim em 2023 -durante a produção de um novo trabalho com Adam Sandler que nunca foi finalizado. Josh seguiu para dirigir "Marty Supreme", com Timothée Chalamet, que recebeu nove indicações ao Oscar, e Benny assumiu "The Smashing Machine: Coração de Lutador", com Dwayne Johnson, que figurou em apenas uma categoria.