Clássico de Ingmar Bergman terá nova adaptação brasileira no teatro

Clássico do diretor e escritor Ingmar Bergman nos anos 1970, o filme “Cenas de um casamento” deve ganhar uma nova adaptação brasileira no teatro.

O espetáculo será montado a partir de uma tradução do texto de Bergman feita pela dramaturga Maria Adelaide Amaral, que já havia sido levada aos palcos em 2015. Os atores Marcelo Serrado e Alessandra Negrini devem interpretar o casal Johan e Marianne nessa nova versão.

“Cenas de um casamento” explora a intimidade de um casamento ideal, os desgastes que levam à separação e o reencontro. A peça será produzida por Rosangela Ribeiro e dirigida por Marcelo Saback.